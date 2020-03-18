



Apple bugün merakla beklenen 2020 iPad Pro serisini duyurdu Tabletler büyük yükseltmeler getiriyor ve tamamen yeni bir klavye aksesuarı sunuyor.

Yeni 2020 iPad Pro Özellikleri: Güçlü Kameralar, Magic Keyboard Kılıf ve Depolama

En göze çarpan dış değişiklik, 2020 iPad Pro tabletlerin arkasında büyük bir iPhone 11 Pro benzeri kamera sisteminin varlığıdır. Ancak Apple'ın premium akıllı telefonlarının aksine, bu benzersiz sistem iki kamera ve güçlü bir 3D algılama sistemi sunuyor.

Apple, etkileyici bir 124º görüş alanını destekleyen yeni 10 megapiksel ultra geniş açılı lens ile birlikte geliyor. Önceki nesil iPad Pro'dan ödünç alınmış gibi görünen 12 megapiksellik ana kamerayı iyileştiriyor. Bunlar, Apple'ın profesyonel film yapımcılarını hedefleme girişiminin bir parçası olarak "stüdyo kalitesinde" mikrofonlar ve dört hoparlörle eşleştirilmiş.

Bununla birlikte, yeni kamera deneyiminin en önemli özelliği yeni LiDAR (Işık Algılama ve Menzil) tarayıcısıdır. Cisimler arasındaki mesafeyi ölçer.

iPad Pro ayrıca geliştirilmiş hareket yakalamaya sahip ve geliştiriciler daha da etkileyici deneyimler oluşturabiliyor. Apple, yeni iPad Pro'nun "artırılmış gerçeklik için dünyanın en iyi cihazı" olduğunu söylüyor. Muhtemelen bir başka abartılmış pazarlama sloganı.

iPad Pro yeni Apple A12Z Bionic yonga seti ile geliyor; Apple'ın Nöral Motorunun yanı sıra 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU sayesinde "iPad'de şimdiye kadarki en yüksek performansı" sunuyor.

Şirket, kullanıcıların tek bir şarjla 10 saate kadar pil ömrü bekleyebileceğini iddia ediyor. LTE hızları da önceki modele göre %60 daha yüksek.

Apple, üretkenlik seviyelerini iyileştirmek amacıyla iPad Pro için tamamen yeni bir Magic Keyboard kılıfı da getirdi. Şirket, 130 dereceye kadar ayarlanmasına izin veren "benzersiz dirsekli menteşeler" sayesinde bunu "düz açı ayarlı yüzer tasarıma" sahip olarak tanımlıyor.





Magic Keyboard iPad Pro'ya manyetik olarak takılıyor ve Apple'ın geçen sonbaharda 16 inç MacBook Pro ile gösterdiği yeni makas anahtarı mekanizmasını kullanıyorlar. Her bir anahtar arkadan aydınlatılır.

Ancak Magic Klavye'nin getirdiği en büyük değişikliklerden biri trackpad oldu.

Yeni iPad Pro serisi bugün başlayarak satın alınabilir ve 25 Mart Çarşamba günü gönderime başlanacak.

11 inç iPad Pro Wi-Fi modeli, Uzay Grisi ve Gümüş renklerinde mevcut ve 128 GB depolama alanı ile 799 dolardan satılıyor. Bu depolama sayısı yeterli değilse, sırasıyla 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanına sahip daha pahalı varyantlar sırasıyla 899 dolar, 1.099 dolar ve 1.299 dolar karşılığında satın alınacak.

12.9 inç iPad Pro modeli ise Uzay Grisi ve Gümüş renklerinde de mevcut ancak 128 GB depolama alanına sahip versiyon 999 $'dan satılıyor. 256GB, 512GB ve 1 TB modelleri sırasıyla 1.099 $, 1.299 $ ve 1.499 $'dan satış yapıyor.

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