



Apple yeni 2020 iPad Pro tabletlerini harika bir Magic Keyboard ile birlikte duyurdu. Yeni aksesuar, bir destek standı görevi görerek iPad ekranını daha yükseğe yerleştirmenizi sağlıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar kişisel bir bilgisayara benzemeye oluyor. Ayrıca iPadOS'taki yeni imleç işaretçisi için bir panel, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve iPad Pro'nun bağlantı desteğini genişleten bir USB Type-C bağlantı noktası (çok şükür!) içeriyor.

Yeni Magic Keyboard Eski iPad Pro Modellerini Destekliyor mu?

Peki Magic Keyboard'un keyfini çıkarmak için yeni nesil bir iPad Pro satın almam gerekiyor mu diye merak ediyor olabilirsiniz. Sadece iPad Pro 2018 modeli ile sınırlı olsaydınız bu gerçekten can sıkıcı olurdu.

Neyse ki haberler iyi! Magic Keyboard aşağıdaki iPad Pro modellerini destekliyor:

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

Başka bir deyişle, 2018'den itibaren bir iPad Pro'ya sahipseniz (Face ID iPad'ler), yeni Magic Keyboard ile çalışacaklar!





Şimdi kötü haberlere gelelim – Sihirli Klavye Mayıs ayından itibaren satın alınabilecek. 11 inç model için 299 $ ve 13 inç model için 349 $ fiyata mal olacak. Magic Keyboard'u aşağıdaki Apple Store sayfasında görebilirsiniz:

Apple – Magic Keyboard

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