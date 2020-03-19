



Dün Apple, yeni bir özel A12Z yonga seti ile gelen en yeni nesil iPad Pro'ları (hem 11 inç hem de 12.9 inç modeller) tanıttı. Ve bugün 2020 için iPad Pro'nun 11 inçlik versiyonu AnTuTu'da test edildi. Şimdi skorları incelemeden önce, birkaç teknik özellikten bahsedelim. Apple'ın adlandırma şeması, iPhone 11 serisinin iPad Pro'lardan daha güçlü bir yonga setine sahip olduğu izlemini verebilir, çünkü A13, A12Z'yi (veya bu konu için A12X'i) yenmelidir. Ancak durum böyle değil.

Apple iPad Pro 11'in AnTuTu Puanı ve 6GB RAM'i

iPhone 11'in A13 çipsetinde altı çekirdekli bir CPU ve dört çekirdekli bir GPU var. Geçen yılki iPad Pro'larda bulunan A12X, sekiz çekirdekli bir CPU ve yedi çekirdekli GPU'ya sahip. Bu yılki iPad Pro'ların A12Z yonga setinde sekiz çekirdekli CPU ve sekiz çekirdekli GPU var. Ayrıca her bir çekirdeğin ve mimarinin saat hızları gibi başka faktörler de var, ancak sadece çekirdek sayımında, A12Z> A12X> A13 oluyor. AnTuTu'da iPad Pro 11'e (2020) geri dönersek. Test edilen ünite, geçen yılki modellerden 2GB daha fazla RAM'e sahip; yani 6GB RAM. Yeni iPad, henüz piyasaya sürülmemiş olan iOS 13.4'ü çalıştırıyor ve 128 GB depolama alanına sahip. Apple iPad Pro 11 2020, AnTuTu'da %9 daha hızlı bir GPU gösteriyor.

Kaydedilen CPU puanı, geçen yıla göre neredeyse aynı, ancak eklenen GPU çekirdeği, GPU puanında %9'luk bir artışa neden olmuş. Bu çok fazla görünmeyebilir, ancak geçen yılki iPad Pro zaten bir grafik canavarıydı. Geri kalan puanlar hemen hemen önemsiz. Toplam puan aynı zamanda AnTuTu'nun gördüğü en iyi skordur – 700.000 eşiğinin çok üzerindedir. Farklı platformlar arasında karşılaştırma genelde ideal değildir, ancak Android tarafındaki Snapdragon 865 gibi rakiplerden 100.000'e yakın daha fazla puan alıyor.





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