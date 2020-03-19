



Samsung Galaxy A41, bu yılın başlarında çok sayıda sızıntıda görüldü ve şimdi Japonya'da resmi çıkışını yaptı.

Samsung Galaxy A41 Duyuruldu: 6.1 İnç Ekran ve İddialı Kamera

Galaxy A41'in Haziran 2020'de raflara çıkması planlandığından, bu diğer ülkeler için bir ön duyurudur. Galaxy A41, daha büyük 6.1 İnç FHD+ Süper AMOLED ekran ile başlayarak Galaxy A40 üzerinde dikkate değer iyileştirmeler yapıyor.

Hala 25MP selfie kameralı bir su damlası çentiği var, ancak şimdi arkada parmak izi sensörü bulunuyor. Ana kamera kurulumu, en son A serisi telefonlardaki dikdörtgen tasarımın aksine tek bir dikey tasarımı kullanıyor. 8MP ultrawide lens ve 5MP derinlik algılayıcısı ile birlikte 48MP ana lens dikkatleri çekiyor.





Helio P65 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla eşleştirilmiş donanımlar unutulmamalı. Telefon, 15W şarj hızlarını destekleyen 3.500mAh'lik bir pil ile çalışıyor. A41 ayrıca IP68 toz ve su geçirmezlik kazanıyor ve muhtemelen Samsung'un One UI 2.0 ile birlikte Android 10 ile piyasaya sürülecek. Haziran ayında çıkacak olan Samsung Galaxy A41, Japonya'da kısmen açıklandı. Samsung Galaxy A41 mavi, beyaz ve siyah renklerde satışa sunulacak. Fiyatlandırma ve uluslararası kullanılabilirlik hakkında henüz bir ayrıntı yok, ancak yakında ortaya çıkmaları gerekiyor.