2020'de En İyi Mobil Spor Oyunları





Büyük spor ligleri beklemede ve evde kalma tavsiyeleri ile, çoğunuzun spor izlemek veya oynamak için kaşındığından eminiz. Akıllı telefonlar için en iyi spor oyunlarını denemek için daha iyi bir fırsat. Hem Android hem de iOS için mevcut en popüler sporları kapsayan 10 oyun seçtik. En sevdiğiniz eğlence ne olursa olsun, bunun yerine dijital bir yedekimiz var. Hadi başlayalım!

Madden NFL Mobil Futbol

Oyunun kullanıcı arayüzü tasarımı ve grafikleri birinci sınıf, mobil cihazlarda daha iyi bir futbol yedeği bulamayacaksınız, bu kesinlikle.

NBA Live Mobile Basketball

Oyunda bazı şeyleri kontrol etmek için sadece iki başparmak var ama yine de tadını çıkaracaksınız.

MLB 9 Innings 20

Oyunun kendisi söz konusu olduğunda, beklediğiniz şeyi elde edersiniz: saha, beyzbol, her zamanki beyzbol sevinçleri. Yani git git!

Hockey All Stars

Oyuncuların hareketleri… diyelim ki zarif değil ve bırakalım. Ama anlıyoruz, Sidney Crosby ve Alex Ovechkin ile kullanıcıları cezbetmeden sadece geliştiricilerin yapabileceği çok şey var ve bu oyuna gösterilen çabayı takdir ediyoruz.

eFootball PES 2020

Futbol söz konusu olduğunda EA istifa ediyor ve Konami'ye ve PES 2020'nin mobil versiyonuna yol veriyor. PES olması gerektiği gibi gerçek oyuna odaklanıyor ve muhtemelen şimdiye kadarki en iyi futbol mobil deneyimini sunuyor. En büyük yıldızlardan bazılarına ve tüm uygun takımlara ve liglere sahip olursunuz ve grafikler EA'nın FIFA'sının biraz gerisinde olsa da, bunun farkına varamayacaksınız çünkü oyundan çok keyif alacaksınız. Tüm Avrupa şampiyonalarının bekletildiği konusunda yanılsanırsanız, PES 2020 oynayacağınız oyundur.

EA Sports UFC

Mobil dövüş simülatörleri söz konusu olduğunda, bu doğru seçimdir.





Grand Mountain Adventure

Kilidini açmak için birçok şey var ve sadece eğik çizgi sizin için çok sıkıcı olsa bile sizi meşgul etmek için katılacak yarışlar var.

Ultimate Tenis

Ultimate Tennis, daha heyecanlı hale getirmek için tenise biraz arcade bükümü ekliyor. Farklı oyuncuları, yüzeyleri ve turnuvaları deneyimleyebilir ve hatta rakibinizin durması imkansız bir top göndermenize yardımcı olacak özel hareketleri öğrenebilirsiniz. Tabii, en gerçekçi oyun değil, ama eğlence için buradayız ve Ultimate Tennis de bunu sağlıyor.

Golf King – World Tour

Golf, büyük kalabalıklarıyla tanınan bir spor değil, ancak her ihtimale karşı oynamaktan kaçınmalısınız. Ancak bunun yerine yapabileceğiniz şey Golf King – World Tour oynamak. Oyun güzel detaylar ile tasarlanmış bir ton ders ve deliğe bu topu almak için gereken tüm sopa sunuyor. Müzik çalarınızı özelleştirmek için kullanabileceğiniz birçok kıyafet de vardır. Sonuçta, kıyafetler golfün önemli bir parçası, rolüne bakmalısın. Kıyafetlerine dikkat et çünkü gerçek rakiplere karşı oynayabilirsin ve salıncaklarından daha fazla yargılayabilirler.

F1 Mobile Racing

Son olarak, en önemlisi, motor sporları zamanı. Formula 1 düzeltmenizi almanız gerekiyorsa, F1 Mobile Racing'den başka bir yere gidemezsiniz. Takımlar, pistler ve oyuncular 2019 sezonunda oldukları gibi ama her şey yolunda, yeni sürümün ne zaman çıkacağından emin değiliz. Yine de, en iyi sürücüler geçen yılla aynı takımlardalar, bu yüzden oyundaki sezon olduğunu iddia edebilirsiniz. En sevdiğiniz arabaya atlayın ve yapay zekaya veya gerçek oyunculara karşı yarışın, size kalmış!

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