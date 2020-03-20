



HMD, 9 PureView ile tam olarak istediği sonucu alamadı ancak şimdi iyi bildiği bir formülle tekrar oyuna dönmeye çalışıyor – yeni Nokia 8.3 5G ile tanışın. "Amiral gemisi katil" segmentinde yer alan cihaz büyük bir büyük ekran, ZEISS sertifikasına sahip dört kamera ve rakipsiz 5G desteği sunuyor.

Dört ZEISS Kameralı ve 6.8 inç Ekranlı Nokia 8.3 5G, Snapdragon 765G Yonga Setine Sahip

HMD, Nokia 8.3 5G'nin tamamen geleceğe yönelik olduğunu söylüyor – dünyanın en pahalı amiral gemisinden bile daha fazla 5G bant desteğine sahip.

Telefon, 6.81 inç FullHD+ çözünürlüklü bir ekranla donatılmış. Çevrenizdeki ışık miktarına bağlı olarak kontrastı ayarlayan Adaptif ekran desteğine sahip bir HDR panelden oluşmaktadır. Sol üst köşesindeki deliğinin içinde ZEISS optikli 24 MP ön kamera var.

Arkadaki ZEISS dörtlü kamera, 64MP ana sensöre ve video kaydı ile düşük ışık performansına odaklanan 12 MP ultra geniş bir modüle sahip. İkili modda pikseller 2,8 µm'ye ulaşıyor ve ayrıca video çekimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ZEISS sinematik efekti sunuluyor. OZO ses ve hareketli kamera modu kamerasının gücünü daha da artırıyor.

Diğer iki modül ise bir derinlik sensörü ve özel bir makro kameradır.





İçeride 6GB veya 8GB RAM ve entegre 5G modemli bir Snapdragon 765G yonga seti var. Stok Android 10'u çalıştırıyor yani cihaz Android One programının bir parçası, böylece 2 yıllık yükseltme ve 3 yıllık aylık güvenlik güncellemeleri garanti ediliyor. Depolama 64 GB veya 128 GB'dir ve her iki şekilde de genişletmek için bir microSD yuvanız var.

Telefon, 18W'a kadar hızlarda şarj olabilen 4.500mAh'lik bir bataryayla çalışıyor.

Nokia 8.3 5G, kuzey ışıklarından esinlenilen tek bir Polar gece rengi seçeneğiyle satışa sunulacak. Bizce bu renk oldukça etkileyici. Cihaz yaz aylarında 599 € fiyatla raflarda olacak.

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