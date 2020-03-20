



Yaklaşan P40 ailesini çevreleyen çok sayıda gizem son zamanlarda çözülüyor. 26 Mart'ın planlanan duyuru tarihi yaklaştıkça, önümüzdeki üçlünün (P40, P40 Pro ve P40 Premium) çok daha net bir resmini elde etmeye başladık. Bunlara önceden duyurulmuş olan P40 lite ve P40 lite E veya merakla beklenen Porsche Design ve Red Flag sürümlerini dahil etmiyoruz.

Huawei P40 ve P40 Pro Resmi Görüntüsü Sızdırıldı

Şimdiye kadar çoğunlukla P40 serisinin arka yüzünü görüyorduk, ancak şimdi saygın sızıntılara imza atan Evan Blass bize vanilya P40 ve P40 Pro'nun birkaç fotoğrafını verdi. Karşımızda bir düz bir de kavisli bir ekran var.

P40 Pro, Mate 30'un kıvrımlı ekran anlayışını devam ettiriyor. Mevcut açıdan cihazın ekranının ne kadar kıvrımlı olduğunu söylemek zor olsa da en az Note 10 ve belki de ondan da agresif bir kıvrımın olduğu izlenimini veriyor.

Bunun ötesinde, görüntülerden çıkarılacak çok bir şey yok. P40 Pro'daki selfie kameraları için biraz daha büyük bir delik oluşturulduğunu görüyoruz, bu nedenle daha büyük kamera modülleri bekleyebiliriz. Pro'da ekran içi parmak izi okuyucu olduğunu açıkça görebiliyoruz. Vanilyada ise olmadığı izlenimi var ancak duvar kağıdı yapay olarak eklendiğinden kenarda ufak bir şüphe bırakıyoruz.





Huawei P40 serisinde görmeyi beklediğimiz diğer özellikleri kısaca özetleyersek, daha iyi zoom ve muhtemelen daha büyük yüzey alanına sahip yeni bir 50MP RYYB sensörü var. Kirin 990 5G yongasetinin yanında 120Hz yenileme hızlı OLED paneller de donanım listesinde yer alıyor. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum