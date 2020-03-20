



Apple, entegre bir izleme dörtgeni gelen Magic Keyboard ile iPad'i dizüstü bilgisayar form faktörüne yaklaştırdı. iPad şimdi imleç desteğine hazır. Apple'ın tablet işletim sistemini iPhone'larda bulunan iOS'ten ayırmasının nedenlerinden biri bu gibi görünüyor.

iPad Pro'nun Magic Keyboard Trackpad'inin macOS Kısayolları

İzleme dörtgeni ve imlecin kısa bir demosunu aşağıda görebilirsiniz. İmleç, masaüstü bilgisayarlardan bildiğiniz normal ok gibi değil; bunun yerine bir daire (iPad kullanıcı arayüzü piksel düzeyinde mükemmel hassasiyet gerektirmiyor). İmleci bir düğmenin üzerine getirdiğinizde tüm düğmeyi vurgulamak üzere genişliyor.

Kesinlik gerektiren bir yer ise metin düzenleme. Burada imleç tanıdık dikey çubuğa dönüşüyor ve bir dizüstü bilgisayardakiyle aynı hassasiyetle metni seçebiliyor ve değiştirebiliyorsunuz (klavye Mayıs ayında çıkacak).

iPad Pro ve Magic Keyboard kombinasyonu cihazı sadece bir MacBook gibi göstermiyor, aynı zamanda MacBook gibi kullandırıyor. İmleci ekranın altına getirdiğinizde bağlantı istasyonu ortaya çıkar. Ayrıca, uygulama değiştiriciyi açmak için üç parmağınızla kaydırabilir veya açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için sola ve sağa çekebilirsiniz (Slide Over ile uygulamalar arasında geçiş yaparsınız).





İzleme dörtgeni, geliştiriciler hiçbir şey yapmasa bile çoğu üçüncü taraf uygulamada çalışacak. Bununla birlikte, Apple yeni API'ları kullanıma açıyor, böylece ek işlevlerden yararlanılabilecek (ve Apple'ın kendi uygulamaları da izleme dörtgeninden en iyi şekilde yararlanmak için güncelleniyor).

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