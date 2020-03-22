Samsung Galaxy A51 İncelemesi: Amiral Gemisi Hissi Veren Orta Sınıf Telefon





Samsung, Galaxy A51 ile piyasaya bir başka iddialı orta sınıf akıllı telefon çıkardı. Akıllı telefon geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A50s ile Galaxy A50'nin halefi. Galaxy A51 Infinity-O Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamerası olan dört lens, ekran içi parmak izi sensörü ve daha fazlası ile geliyor.

Samsung Galaxy A51 İncelemesi

Samsung bu cihazla Vivo V17, Oppo F15 ve diğer orta sınıf segmentli akıllı telefonlarla rekabet etmeyi hedefliyor. Peki yeni delikli ekranlı tasarım ve Samsung Pay gibi özelliklerle Samsung Galaxy A51 rakiplerini yenebilecek mi? Bunu incelememizde öğrenelim.

A51'in Özellikleri

Samsung Galaxy A51, 6.5 inçlik full HD+ Süper AMOLED ekrana sahip. 6 GB RAM ile gelen cihazda Exynos 9611 çipseti kullanılıyor. Telefon microSD kart sayesinde daha da genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca Google'ın Android 10 işletim sistemini temel alan One UI 2.0 arayüzüyle çalışıyor. Tüm bunlar 15W adaptif hızlı şarj teknolojisi desteğiyle gelen 4.000 mAh pil ile birleştirilmiş.

Galaxy A51, sahip olduğu donanım özellikleriyle bulunduğu fiyat segmentinde rakipsiz değil. Ancak her markanın kullanıcısına Samsung güvencesini vermeyeceği ortada.

48 MP dörtlü kamera kurulumuyla geliyor.

Optik cephede, Samsung Galaxy A51'in arkasında 48 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel geniş açı lens, 5 megapiksel makro lens ve 5 megapiksel derinlik algılayıcı lens var. Selfie'ler içinse ekran deliğinin içinde 32 megapiksel bir kamera bulunuyor.

Telefon yine içinde yer aldığı fiyat segmentinde rakipsiz bir fotoğraf kalitesi sunmuyor ancak çektiği fotoğraflar kesinlikle etkileyici.

Tasarım ve ekran

Samsung Galaxy A51, prizma efektinin kullanıldığı plastik bir arka kapak tasarımına sahip. Kapağın üzerine ışık düşer düşmez ortaya bir gökkuşağı efekti çıkıyor. Arkadaki kamera düzeni, yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite'ı andırıyor. Güç düğmesi cihazın sağ kenarındaki ses seviyesi düğmesinin hemen altına yerleştirilmiş. Sol kenarda SIM tepsisi bulunurken, üst kenarda ikincil bir mikrofon yer alır. Birincil mikrofon, hoparlörlerin, 3,5 mm kulaklık jakının ve USB Type-C bağlantı noktasının yanına yerleştirilmiştir.

Samsung Galaxy A51'de 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik Super AMOLED bir ekran var. Infinity O tasarımlı ekranıyla Samsung Galaxy Note 10 serisini andırıyor ve bu da cihaza amiral gemisi havası katıyor. Pop-up selfie kameraların aksine bu tasarımda herhangi bir hareketli parça yok, bu da cihazın güvenilirliğini artırmakta.

Ekrana geri dönersek, A51'deki Super AMOLED panelin sıradan panellere göre daha derin siyahlar ve keskin renkler sunduğu rahatça söylenebilir. Size bu fiyat aralığında en iyi Netflix deneyimini sunacak bir akıllı telefon arıyorsanız cevap Galaxy A51 olacaktır. Çoğu rakip bu fiyat segmentinde, daha aşağı olan IPS panel kullanıyor.

Oyun ve performans

Samsung Galaxy A51, kaputunun altında Exynos 9611 yongasıyla geliyor. Cihazla geçirdiğimiz süre boyunca akıllı telefondan gayet akıcı ve iyi bir performans elde ettik. Hatta PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunlarda iyi performansla karşılaştık. Yaptığımız AnTuTu testinde Galaxy A51, 196.660 gibi iyi bir puan aldı. GeekBench ise tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 343 ve 1283 puan verdi.





Bununla birlikte ekran parmak izi tarayıcısı biraz yavaş hissettirdi. O nedenle ekran tarayıcısını iptal edip geleneksel ekran şifresine döndük. Yüz tanıma ile kilit açma, ekran parmak izi yerine kullanılabiliyor ancak elle şifre girmekten daha hızlı olmadığını söyleyelim.

Samsung Galaxy A51, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzüyle kutudan çıkıyor ve Samsung'un orta sınıf bir akıllı telefonda en yeni yazılımını sunduğunu görmek güzel.

Kamera

Galaxy A51'in arkasındaki 48 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel geniş açı lens, 5 megapiksel makro lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü kamera testlerimizde harika performans gösterdi. Her ne kadar bir amiral gemisi ile karşılaştırılabilir olmasa da, aynı segmentteki diğer birçok akıllı telefonu yeniyor. Diğer Samsung akıllı telefonların çoğunda olduğu gibi, Galaxy A51'de çekilen görüntüler biraz aşırı doygunluk kazanma eğiliminde. Bu da bazı sahnelerde koyu renkli nesnelerin detaylarının kaybolmasına neden oluyor.

Ön kamera tarafında Galaxy A51'de 32 MP selfie lensi var. Varsayılan olarak, kamera uygulamasında resmin yumuşak görünmesini sağlayan bir güzellik filtresi seçili. Güzellik özelliğini kapattıktan sonra gerçekten harika özçekimler yakalamaya başlıyorsunuz.

Pil Performansı

Samsung Galaxy A51, 4.000 mAh batarya ile çalışıyor. İnceleme yaptığımız günlerde cihaz tonlarca bildirim ve düzinelerce telefon görüşmesine rağmen bir iş gününü kolaylıkla çıkarabildi. Akıllı saat tüm gün bağlıyken bile günün sonunda telefonda daima yüzde 35-40 oranında şarj kaldı. Telefon 90 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 0'dan 100'e tamamen şarj olabiliyor. Bunu 15W hızlı şarj özelliğine borçlu. Bu da ofise gitmeden önce size cihazınızı sabah şarj etmeye başlama imkanı sunuyor.

Hoparlör ve ses

Telefon tek ızgaralı bir hoparlöre sahip. Ses oldukça düz hissettiriyor ve neredeyse hiç bass yok. Yerini aldığı A50 ve A50s'ye bu anlamda benzer olduğu söylenebilir. Samsung'un yeni telefonda hoparlör kalitesini iyileştirmesi isabetli bir seçim olurdu. Kutudan çıkan kulaklıklar da benzer bir deneyim sunuyor. Hem Bluetooth hem de kablolu ses aktarımı için Dolby Atmos desteği var ve bu da sesi bir miktar iyileştiriyor. Telefon görüşmelerinde ses oldukça güçlü ve net.

Karar

Samsung Galaxy A51, Galaxy M30s gibi bütçe telefonları ile Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy S10 Lite gibi üst düzey akıllı telefonlar arasındaki boşluğu dolduruyor. Akıllı telefon sadece birinci sınıf bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici bir kamera performansı vaat ediyor. Diğer tüm telefonlarda olduğu gibi, A51'in de bir takım eksiklikleri var. Galaxy A51'in performansı Redmi Note 8 Pro ile eş değer düzeyde değil.

Bununla birlikte A51 ile daha iyi bir ekrana, daha iyi tasarıma ve Samsung'un marka güvencesine sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla gündelik oyunlar oynamayı seven ve güvenilir bir telefona sahip olmayı isteyen bir kullanıcıysanız Galaxy A51 size oldukça mutlu edecektir. Öte yandan PUBG Mobile gibi rekabetçi oyunlar oynamayı istiyorsanız, diğer seçenekleri göz önünde bulundurmalısınız.

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