Yeni Telefon Uygulaması Corona Virüs Yayılımını Önlüyor





Singapur hükümeti insanların koronavirüs bulaşmış diğer insanlarla temasta olduğunu bilmelerine yardımcı olan yeni bir mobil uygulama çıkardı, TraceTogether adlı uygulama yakındaki katılımcı telefonlara Bluetooth sinyalleri gönderiyor.

Yeni iOS & Android Uygulaması Corona Virüs Yayılımını Önlüyor

Bir kişinin koronavirüsü olduğu doğrulandığında, sağlık bakanlığı telefondan gelen bilgilerin kendilerine gönderilmesini ister. İngilizce Singapur yayıncısı CNA, YouTube'da uygulamanın nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınladı.

Uygulama, Singapur Hükümeti Teknoloji Ajansı (GovTech) ve Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş. Kişilerin telefonlarında depolanan veriler şifrelenir ve uygulama kullanıcının konum verilerine erişemez. Hükümet, vatandaşlarını TraceTogether uygulamasını yüklemeye teşvik ediyor. App Store'daki sayfa, salgın sona erdikten sonra TraceTogether işlevinin askıya alınacağını söylüyor.

Ülke salgını çok ciddiye alıyor ve katı kurallara sahip. Örneğin, Şubat ayında Çin'den bir çift, yetkililere hareketleri hakkında yanlış bilgi vermekle suçlandı; Singapur yetkilileri çiftin ülkedeki sosyal etkileşimlerini takip etmek istiyorlardı. Şüpheli virüs taşıyıcılarını izlemek için güvenlik kameraları ve polis kullanılıyor.





TraceTogether, App Store ve Google Play Store'dan edinilebilir. Dün itibariyle Singapur'un 385 COVID-19 vakası vardı. Uygulama sayesinde hükümet enfekte bir kişiyle temas halinde olan insanları takip edebiliyor ve hastalığın yayılmasını durdurmak için bu bilgileri kullanabiliyor.

Diğer ülkelerin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak benzer bir uygulama sunmayı düşünmeleri iyi bir fikir olabilir.