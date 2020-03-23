



Honor 30 serisi yedi gün içinde çıkış yapıyor ve şimdi Honor Play 9A'nın da partiye katılacağını öğreniyoruz. Honor'un Weibo sayfasında resmi bir teaser yayınlandı ve 30 Mart'taki lansman tarihinin yanı sıra cihazın büyük bir bataryaya sahip olacağı ortaya koyuldu.

Honor Play 9A ile Uygun Fiyata Devasa Pil

Honor Play 9A resmi render'larıyla sızdırıldı ve telefonun Helio P35 yonga seti, 4GB RAM ve 128GB'a kadar depolama ile geldiği belirtildi. Pilin 5.000 mAh olduğu söyleniyor ve Honor'ın telefonu "uzun ömürlü" ve "süper dayanıklı" sloganlarıyla tanıtacağı görülüyor.

İlginçtir ki cihaz önceki Honor Play 8A aynı yonga setine sahip. Eski bir yonga seti ile çıkacak olması telefonun fiyatını hayli düşürecektir, ancak performans bölümünde harikalar yaratmayacağını söyleyelim. Telefonun ultra uygun fiyat aralığında olmasını bekliyoruz, bu yüzden 120 dolardan fazla olmayacak.





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