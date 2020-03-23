



Kirin 820 5G, son birkaç haftadır sıkça yer verdiğimiz bir çipset oldu ve hatta platformun ayrıntıları hakkında oldukça kapsamlı bir raporumuz da var. Şimdi performans hakkında da bazı şaşırtıcı bilgilere sahibiz.

Huawei Kirin 820 5G, Snapdragon 855 ve Kirin 980 Karşılaştırması

Geekbench 4 skorlarına dayanarak, Kirin 820 5G tek çekirdekli testlerde Snapdragon 855'ten daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca Kirin 980'i hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında geçiyor.

Dolayısıyla HiSilicon Kirin 820 5G geçen yılki amiral gemisi çipsetlerden daha iyi performans gösteriyor ki bu çipset dünyasında alışılmış bir durum değil. Bu durum belki de ana Cortex-A76 çekirdeklerinin daha yüksek saat hızlarında çalışmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bu orta sınıf çip sadece bu yıl ve geçen yılki amiral gemisi yonga setlerinden daha hızlı değil aynı zamanda 7 nm üretim teknolojisiyle daha az enerji harcıyor ve pil ömrünü uzatıyor.





Yonga setinin de en azından Kirin 810 ile karşılaştırıldığında geliştirilmiş ISS ve NPU'ya sahip olacağı söylenebilir G76'ya kıyasla mm² başına performansta %120 ila 140 arasında etkileyici bir sıçrama bekleniyor ve ARM'nin yepyeni G77 GPU'suna sahip olacağına inanılıyor.

Bu fiyat performans anlamında etkileyici olan çipin 30 Mart'ta Honor 30S ile piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

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