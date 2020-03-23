



Redmi Note 9 Pro çıkış yaptığından bu yana birçok ülkede yok satıyor. Satışlar dakikalar içinde sona eriyor. Şimdiyse telefonun uluslararası sürümü piyasaya sürüldü, yani Redmi Note 9S.

İddialı Redmi Note 9S'nin Özellikleri, Çıkış Tarihi

Şu anda Çinli Gearbest'teki ön siparişlerde 4 / 64GB modeli için 210 $, 6 / 128GB olanı için 250 $ isteniyor. 10 $ 'lık depozito karşılığında kendinize bir yer ayırabilirsiniz, gönderilerin 31 Mart ile 2 Nisan arasında başlaması planlanmakta ve çevrimiçi perakendeci telefonu dünya çapında göndereceğini belirtiyor (ayrıca 16 gün içinde gönderilmeye başlanabilir deniliyor, yani şu anda çakışan bilgiler var).

Özellikleri:

6.67 inç IPS LCD ekran

1080×2400, 20:9, 450 nit parlaklık

Önde ve arkada Gorilla Glass 5

Snapdragon 720G,

4GB ve 6GB RAM / 64 GB ve 128 GB depolama

microSD kart yuvası

3.5 ses yuvası, IR blaster

5020 mAh batarya

48 MP ana (f/1.8), 8 MP geniş (f/2.2), 5 MP makro, 2 MP derinlik

16 MP selfie (f/2.5), 120 fps yavaş çekim

209 gram ağırlık

18W şarj (kutudan 22.5W cihaz çıkar)

Redmi Note 9S resmi olarak 7 Nisan'da çıkış yapıyor, ancak daha önceden bir tane sipariş edebilirsiniz. Gearbest "mevduat genişletme" bonusu sunuyor, yani 10 $ depozito size 40 $ tasarruf sağlayacak (bellek yapılandırmasına bağlı olarak son fiyat 170 $ veya 210 $ olacak).

Redmi Note 9S'yi Gearbest.com'da Mavi, Siyah ve Beyaz renkte sunuluyor.





AliExpress'in telefonu dünya çapında satacak resmi Xiaomi ortağı olduğunu belirtelim. 7 Nisan'dan itibaren sırasıyla 4 / 64GB ve 6 / 128GB sürümleri için 250-280 $ fiyat belirlenecek. Ancak, iki günlük bir flash satış ile (Mi Fan Festivali için) fiyatlar 200 $ ve 240 $'a düşecek (sadece 7 ve 8 Nisan için). Ayrıca, 2.020 adet MFF 2020 Limited Edition olacak (arkada MFF logosu bulunur).

Note 9S artık yeterince amiral gemisi satışı olmayan Türkiye'ye gelecektir.

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