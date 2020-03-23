



Counterpoint Research'ten elde edilen verilere göre, Samsung'un Exynos yonga seti bölümü artık akıllı telefon dünyasının üçüncü büyük çip tedarikçisi haline geldi ve Apple'ı dördüncü sıraya geriletti.

Samsung Çipler Artık Apple Çipleri Geçti

Exynos çipler 2019 yılında, bir önceki yıla göre 2,2 puan artarak %14,1 pazar payına sahipti. Bu başarı Kuzey Amerika ve Hindistan'daki sağlam büyüme sayesinde mümkün olmuştu. Samsung ve Huawei küresel anlamda ilk 5'te yer alıp büyüme gösteren tek markalar oldular.

Sonuç olarak Samsung'un Exynos yonga setleri pazar payı bakımından 3. sıraya yükseldi, Apple 4. sıraya düştü. Bu arada beşinci sıradaki Huawei'in önünde yer alan Apple, 0,5 puan düşerek %13,1 ile dördüncü sıraya indi.

Qualcomm ve MediaTek sırasıyla %33,4 ve %24,6 pazar payı ile lider konumlarını koruyorlar.





Durumun bu yıl nasıl değişeceğini görmek ilginç olacak. Samsung, alt uçtaki belirli modellerinde halihazırda bazı MediaTek yongaları kullanıyor ve uygun fiyatlı 5G telefonları için daha da fazla MediaTek çipset kullanacak. Yine benze şekilde, daima Qualcomm kullanmasıyla bilinen OnePlus, OnePlus 8 Lite ile MediaTek Dimensity yonga setine geçecek.

Samsung'un çip bölümü aslında mutlak gücünde değil. vivo markası (X30 telefonları için) farklı bir işlemci markasına geçti. Samsung ayrıca özel CPU çekirdeklerinin geliştirilmesini iptal etti, ancak şirket Radeon GPU teknolojisini Exynos yonga setlerine getirmek için AMD ile ortaklık kurdu.

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