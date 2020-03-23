Samsung Galaxy M51 Ortaya Çıktı: İddialı Tasarım





Samsung, son on yıllık geleneğini bozarak birbirinden iddialı bütçe ve orta sınıf akıllı telefonlar çıkarmaya başladı. Bu stratejinin yakında değişmeyeceği anlaşılıyor. Galaxy M51'in CAD tabanlı görüntüleri sızdırıldı: 6,5 inç Infinity-O ekran ve üç arka kamera.

Samsung Galaxy M51 Geliyor! İddialı Özellikler

Yeni Samsung akıllı telefonu sol üst köşede küçük bir deliği olan 6.5 inç Infinity-O ekrana sahip. Deliğin sol üstte olması Samsung'un maliyetleri düşürmek için AMOLED ekran yerine LCD teknolojisini seçtiğini gösteriyor.

Maliyet azaltma önlemleri çerçeve bölümünde de görülebilir, çünkü nispeten ince olmalarına rağmen, çene oldukça kalındır.

Galaxy M51'in sağında ses düğmesi ve güç tuşunu taşıyan alüminyum bir çerçeve var. Ayrıca alt kısımda bir USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ve telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.





Henüz ayrıntı yok, ancak müşteriler cihazda yüksek çözünürlüklü bir ana kamera, ultra geniş açılı bir lens ve bir derinlik sensörü bulmayı bekleyebilirler.

Samsung Galaxy M51'in, isimlendirmeye rağmen, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy M40'ın yerini alması bekleniyor. Şu anda akıllı telefon hakkında çok az şey biliniyor, ancak söylentiler, Snapdragon 662 veya Snapdragon 720G yongaseti ile güçlendirileceğini gösteriyor.

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