



Donald Trump'ın söylediğinin aksine, Çin, ABD'ye ithal edilen Çin ürünlerine uygulanan vergiler nedeniyle ABD'ye milyonlarca dolar ödemiyor. Tarife ya da gümrük vergisi, Amerikan şirketleri ve tüketicileri tarafından ödenen bir ithalat vergisidir. Apple Watch Apple tarafından Cupertino'da tasarlanmasına rağmen, aslında Çin'de üretiliyor ve bu da ABD'ye ithal edildiğinde vergilendirilmesine neden oluyor.

Apple Watch'ta Artık Gümrük Vergisi Yok

Apple Watch ABD'ye bu şekilde ithal edildiğinde, Apple ya gümrük ücretini müşterilerden alıyor (ürünün ücretini artırıyor) ya da tam aksine kendi cebinden ödüyor. Apple, şimdiye kadar Çin'de üretilen ve ABD'ye gönderilen tüm ürünlere ithalat vergisini ödemekteydi. ABD, iPhone'a da vergiler koymak üzereydi ancak iki ülke son anda anlaştılar (Aşama 1 ticaret anlaşması). Anlaşma ile ABD ayrıca Apple Watch'a uygulanan tarifeleri %15'ten %7,5'e indirmişti.

Apple daha önce ABD Ticaret Temsilcisinden (USTR) Apple Watch'a dayatılan vergiler de dahil olmak üzere belirli tarifeleri kaldırmasını istedi. Apple Watch, dünyanın en gözde saatlerinden biri ancak talep olumlu karşılanmadı. Apple Watch'un "stratejik olarak önemli olmadığı" veya "Made in China 2025" stratejisini kapsamadığı belirtildi. Apple ise ABD'deki ve dünyadaki iPhone talebinin Çin dışında hiçbir ülkeden karşılanamayacağını belirtti.





Bloomberg Cuma günü, USTR'nin Apple'a şirketin Apple Watch'u ithalat vergisinden hariç tutma talebini onaylayan bir yanıt gönderdiğini bildirdi. Bu, artık ABD'ye gönderilen Apple Watch'lardan vergi ücreti alınmayacağını gösteriyor. Bu da ya Apple'ın kâr marjını artıracak ya da müşterilerin daha ucuza Apple Watch satın almasını sağlayacak. Fiyatlar Türkiye gibi pazarlar için de değişecektir.