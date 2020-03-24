



Bazen geniş ekranda göstermek istediğiniz bir resim ekranda donmuş gibi kalır ve asla dönmez. Bu durum Samsung Galaxy S20 telefonlar için de geçerlidir. Ana ekranınızı ve galeri fotoğraflarınızı manzara moduna alabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ana Ekranını Döndürmek (Geniş Hale Getirmek)

Eğer otomatik döndür düğmesi etkinse resimlerinizi veya başka bir videonuzu istediğiniz gibi geniş ekranda görüntüleyemezsiniz. Ekran döndürme işlevi içeriği yatay veya dikey olarak görüntüler ve tüm uygulamalar için kullanılamaz. Ancak Samsung'un One UI arayüzü aslında tüm arayüzü yatay modda görüntülemenize izin verir, tıpkı bir tablet gibi.

Galaxy S20 ekranını daha büyük resimlerle uyumlu yapmak ve manzara arayüz modunu etkinleştirmek için yapmanız gerekenler aşağıda açıklanmıştır:





Durum çubuğunu aşağı çekin ve üst satırdaki "Portre" yazılı butonu kontrol edin. Portre geçişine dokunun ve böylece Ekranı Otomatik Döndürme özelliğini etkinleştirin. Telefonu yana doğru çevirdiğinizde görüntülenen köşedeki küçük simgeye her dokunduğunuzda ekranı tekrar dönmeye zorlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, Galaxy S20 ana ekranını dikeyden yatay düzene döndürmek için, ayrıca Ayarlar> Ekran> Ana ekran'a gidebilir ve Yatay döndür'ü seçebilirsiniz. Aynı özelliği açar veya kapatır.