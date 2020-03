Yeni bir akıllı telefon piyasaya sürülürken, üreticilerin birincil endişelerinden biri hangi ekran teknolojisini kullanmaları gerektiğine karar vermektir – AMOLED mi IPS mi? Her ikisinin de artılarını ve eksilerini anlatalım.

Telefon Ekranında IPS ve AMOLED Farkı: Avantaj ve Dezavantajları

Kullanıcıların akıllı telefonlarının ekranına diğer özelliklerden çok daha fazla önem verdikleri bir dönemdeyiz. Ekranın sağladığı kalite ve performans her an her saniye hissedildiğinden daha fazla ilgi duyulması doğal. Ekranın boyutu dahi tercihler listesinde bir basamak geriledi. Bugünün pazarında gördüğümüz en yaygın iki ekran paneli türü var. Öyleyse IPS ile AMOLED'in farklılıkları, artıları ve eksileri hakkında fikir edinelim.

IPS nedir?

IPS, in-plane switching ya da düzlem içi geçiş anlamına gelir ve TFT-LCD'nin yerine alması için geliştirmiş bir LCD panel türüdür. IPS'in piyasaya sürülmesi ile renk üretimi çokça gelişti, görüş açısı arttı ve ekran tepki süresi önemli ölçüde iyileşti.

IPS, minimum tepki süreleri nedeniyle oyuncular için daha iyi bir seçenek haline geldi. Bu özellik IPS ekranın AMOLED ve normal TFT-LCD ekranlara kıyasla çok daha iyi bir dokunma tepkisi sunmasını sağlıyor.

AMOLED nedir?

AMOLED, "Aktif Matris OLED" olarak da bilinen Aktif Matris Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelir. OLED prensibine dayanır ve pikseller yalnızca elektriksel olarak etkinleştirildiğinde çalışır. Bu aydınlatma şekli arka ışık gerektirmez ve bu nedenle IPS'e göre çok daha incedir. AMOLED derin siyahları ve ince olması avantajı sayesinde ün kazanmıştır. Başka bir avantaj da AMOLED'in IPS'e göre çalışması için önemli ölçüde daha az güce ihtiyaç duymasıdır ve daha iyi bir pil ömrü sağlamasıdır. Tabi görüş açısının iyi olduğu da belirtilmelidir ancak telefonlar için pek anlamı yoktur.

Super AMOLED ekran ise sık ​​sık duyduğumuz başka bir AMOLED türü ve sadece Samsung tarafından kullanılıyor. AMOLED teknolojisi esas olarak akıllı telefonlar, küçük televizyonlar ve dijital kameralar için tercih edilmekte.

IPS'in Avantajı

En iyi renk reprodüksiyonu: IPS ekranlar en iyi renklere sahiptir ve Samsung ekranlarından çok daha iyidir.

Daha keskin: IPS panelli akıllı telefonlarda görüntüler net ve keskindir.

En iyi görüş açısı: AMOLED panellerle karşılaştırıldığında, IPS daha iyi görüş açısı sağlar.

Yoğun beyaz renk: AMOLED ile karşılaştırıldığında IPS yüksek parlaklık sunar. AMOLED daha griye yakındır.

Geliştirilmiş tepki süresi: IPS'in tepki süresi eski TFT'ye ve AMOLED panellerine kıyasla daha iyidir.

IPS'in Dezavantajı

IPS'te güçlü arka plan ışığı gerekir: Bu da daha yüksek enerji tüketimi demektir ve pilin daha hızlı boşalmasına neden olur.

Daha fazla enerji tüketir: Sadece arka ışıkla değil, panelin mimarisiyle de IPS'in enerji gereksinimi AMOLED'den yüksektir.

Daha kalın panellere neden olur: Arka ışık gereksinimi nedeniyle üreticinin, mühendislik konusundaki çabalarını arttırması veya inceliği korumak için bazı bileşenleri feda etmesi gerekir.





AMOLED'in Avantajı

Paneller daha incedir: AMOLED daha ince cihazlara izin verir. IPS cihaz üreticilerinin aynı inceliğe erişmesi için daha fazla çaba ve fedakarlık göstermesi gerekir.

Arkadan aydınlatmaya gerek yok: Bu durum maliyeti, bileşen kalınlığını, ekranın kapladığı alanı ve enerji talebini azaltır.

Yoğun siyah renk: Piksellerin kapatılması siyahların daha siyah olmasını sağlar.

Yüksek pil ömrü: AMOLED, IPS'den daha az güç tüketir.

Yüksek kontrast: AMOLED daha iyi kontrast oranları sağlar.

AMOLED'in Dezavantajı

Pahalı üretim: AMOLED panelleri geliştirmek için gereken teknoloji çok daha pahalıdır.

Düşük çözünürlüklü görüntüler: Nesnelerin siluetleri daha az keskindir ve çoğunlukla arka planda kaybolur.

Düşük parlaklık: Gün ışığında veya açık havada daha az görünürlük sunar.

Düşük kullanım ömrü: OLED ve AMOLED paneller, IPS LCD'ye kıyasla daha hızlı eskir. Çoğu tahmin bu panelin ömrünün 14.000 saat olduğunu söylüyor. IPS kolayca 60.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda büyük bir sorun değil. 14.000 saat, 5 yıl boyunca günde 8 saat demek. Ama genel olarak bakılırsa mavi renk AMOLED'de bozulmaya başlayan ilk renktir. AMOLED'deki son teknolojik gelişmeler mavi rengi 62.000 saat ve yeşil rengi 198.000 saate çıkardı.

Çevresel etki: AMOLED panellerin geri dönüştürülmesi çok zordur ve pahalıdır.

Hangisi Daha İyi?

Açıkçası IPS ve AMOLED karşılaştırmasının kazanan ya da kaybedeni yok. Her ikisinin de artıları ve eksileri var. Bazı kullanıcılar AMOLED hayranları, diğerleri ise IPS hayranları olur. Yaptığı şey postalarını kontrol etmek ve düşük kaliteli uygulamalar çalıştırmak olan sıradan bir kullanıcı için AMOLED en iyi ekrandır. Oyuncuysanız veya sanatsal anlamda yoğun uygulamalar çalıştırmanız gerekiyorsa, IPS sizin için en iyi seçimdir.