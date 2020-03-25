



Royole teknik olarak katlanabilir bir akıllı telefonu ortaya çıkaran ilk şirketti ve şimdi halefi burada – Royole Flexpai 2'ye merhaba deyin. Yeni cihazda daha küçük bir kırılma ve bükülme yarıçapına sahip 3. nesil bir Cicada Wing ekran (esnek katlanabilir ekran) kullanılıyor ve aynı zamanda gelişmiş parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.

Dünyanın İlk Katlanabilir Telefonu Yenilendi: Royole Flexpai 2

Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman sırasında demo olarak gösterilen ekran 7.8 inç diyagonal ekran açıldığında 4:3 oranında oluyor. Flexpai 2'de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama alanı da bulunacak, ancak telefonun piyasaya sürülmesine hala biraz var. Yeni katlanabilir cihaz 2020 ikinci çeyrekte çıkacak.

Royole, geliştirilmiş katlanabilir ekranlı Flexpai 2'yi sergiledi. Royole'in yeni katlanabilir ekranı gerçekten büyüleyici. Yetkiliye göre, panel herhangi bir hasara uğramadan 200.000'den fazla kez katlanıyor. Yeni panel 100 mikro-nano malzemeye sahip ve bu da kabarcık oluşumu gibi faktörleri ortadan kaldırmış.

Royole'e göre, yeni Cicada Wing, ileri teknoloji LCD'den 1,3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip. Ayrıca özel tasarlanmış ekran sürücüsü entegre devre yongası ile birlikte geliyor. Panel birden fazla yönde katlanabiliyor ve hatta rulo yapılabiliyor. Şirket etkileyici performansını daima koruyacağına söz veriyor.





Flexpai 2, Çin'deki bir etkinlik sırasında sergilendi ve Royole CEO'su Bill Liu, şirketinin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Hiçbir ayrıntı verilmediği halde bu detay ZTE'nin Flexpai 2'ye dayanan bir telefon çıkaracağını gösteriyor olabilir.

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