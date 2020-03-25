



Samsung Galaxy S10 ve Note10 serileri için içerisinde amiral gemisi Galaxy S20'nin özelliklerinin olduğu yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı.

Galaxy S20 ile S10 ve Note10 Arasındaki Kamera Farkı Daha da Azaldı

Güncelleme yaklaşık 1,5 GB boyutunda ve Tek Çekim, Night Hyperlapse, Özel Filtre, AR Emoji ve Pro Video gibi kamera özelliklerini getiriyor. Yeni ürün yazılımı, ön kamerayı kullanarak 4K 60FPS video kaydına da olanak sağlıyor.

Ayrıca, güncelleştirme Android güvenlik düzeltme eki düzeyini Nisan 2020'ye yükseltiyor ve One UI sürümünü 2.1'e çıkarıyor. Galeri uygulamasına Sadece Görünüm ve Hızlı Kırp özellikleri ekleniyor ve telefonlara Hızlı Paylaşım ve Müzik Paylaşımı özelliği getiriliyor.

Hızlı Paylaşım yakındaki kişilerle dosya paylaşmayı kolaylaştırırken, Müzik Paylaşımı Bluetooth bağlantınızı genişletmenizi sağlar.





Yeni güncelleme şu anda Almanya ve İsviçre'de çıktı, ancak yakında Türkiye gibi diğer pazarlarda da piyasaya sürülmeli.

Samsung bu S20 özelliklerinin S10 ve Note10 serisi için piyasaya sürüleceğini duyurdu yani Note10 Lite, Night Hyperlapse'i almayacak ve S10 Lite'ın da hariç tutulacağı belli değil.

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