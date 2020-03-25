



Snapdragon Zirvesi sırasında Aralık ayında Qualcomm, Snapdragon 765 ve 865 platformları için güncellenebilir GPU sürücülerini duyurdu. Bugün, Google, akıllı telefon GPU'ları için geliştiricilerin oyunlarının performansını değiştirmesine ve daha iyi optimize etmesine ve bu iyileştirmeleri doğrudan Play Store'daki OTA güncellemeleriyle tüketicilere aktarmasına izin veren bir grafik profili oluşturma aracı olan yeni Android GPU Inspector aracını tanıttı.

Google ve Samsung Telefonlar GPU Driver Güncellemeleri Alıyor

Yeni araç hem Adreno hem de Mali GPU'ları destekliyor ve geliştiricilere OTA sürücü güncellemelerini desteklenen cihazlara aktarma olanağı sağlayacak. Desteklenen ilk telefonlar arasında Snapdragon ile çalışan Pixel 4'lerin yanı sıra Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy S10'un hem Exynos hem de Snapdragon varyantları var. Google yakında desteklenen cihazların sayısının artacağını vaat ediyor.

Qualcomm'a göre, yeni optimizasyonlar, desteklenen cihazlarda daha hızlı kare hızları ve gelişmiş pil ömrü sunarken GPU yükünü %40'a kadar azaltabilecek. Google ve Qualcomm, Gameloft ve Blizzard Entertainment dahil olmak üzere birçok oyun stüdyosu ile bu yılın ilerleyen aylarında gelmesi beklenen ilk GPU sürücü güncellemeleri için işbirliği yapıyor.





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