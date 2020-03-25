



Koronavirüs vakaları hızla yarım milyona yaklaşırken, hükümetler ve şirketler virüsün yayılmasını sınırlamaya çalışıyorlar. İnsanları koruyucu maske takmaya ve ellerini sık sık yıkamaya çağırmak da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar var, ancak COVID-19'a karşı en iyi ve en etkili silah sosyal mesafedir. Tıp uzmanlarına göre, yeni vakaların artan oranını yavaşlatmanın ve sağlık sistemlerini rahatlamanın tek yolu budur.

Telefonlarda Evde Kal Mesajı Görünmeye Başladı

"Evde kal" uyarıları dünyanın birçok ülkesinde paylaşılıyor ve şimdi herkesi daha da güvende tutmaya yardımcı olacak başka bir küçük hatırlatma daha uygulamaya konuldu. Kullanıcılar şimdi akıllı telefonlarında Evde Kal mesajı görmeye başladıklarını bildiriyor. Bu uyarı operatörlerin normalde marka adlarını görüntülediği bildirim panelindeki sinyal seviyesi bölümünde ortaya çıkan özel bir metindir. Bu uygulama Türkiye'de de başlatıldı.

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw

March 24, 2020

Dünya çapında birçok ülkede benzer bir uygulama yapılıyor. Romanya'da ("Stamacasa"), Peru'da ("YoMeQuedoEnCasa"), Türkiye'de ("EvdeKal") ve Endonezya'da ("DiRumahAja") yazılmış. Belçika, Fransa, Hindistan ve Nijerya'da ise İngilizce bir uyarı yapılıyor. Bazı kullanıcılar, mesajın görünmesi için telefonun Wi-Fi özelliğinin kapalı olması gerektiğini bildirirken, diğer ekran görüntülerinde Wi-Fi açık görünüyor. Türkiye'de de WiFi'ın kapalı olması gerekmediğini farkettik. Bunun operatörler tarafından koordine edilmiş bir çaba mı yoksa hükümetler ve sağlık örgütleri tarafından talep edilen bir hareket mi olup olmadığı hala açık değil.

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