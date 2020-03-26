



Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Pandemi dünyanın daha fazla bölgesine yayıldıkça koronavirüs gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmak daha da önem kazanıyor.

Corona Virüs İzleme Aracına Sahip Hava Durumu Uygulaması

Weather Channel ve IBM bunu düşündüler ve Android ve iOS platformlarında bulunan hava durumu uygulamasının içine bir koronavirüs izleme aracı eklediler. Bu izleme aracıyla sağlanan bilgiler, kullanıcıların koronavirüs salgını hakkında birden fazla resmi kaynak tarafından sunulan en son bilgileri görmelerine yardımcı oluyor.

Geliştiriciler yaptıkları açıklamada The Weather Channel uygulamasının çoğunlukla ABD kullanıcılarını hedeflediğini belirtti.

IBM, coronavirus izleme aracı aracılığıyla sağlanan tüm gerçek zamanlı bilgileri kendi genel bulut servisinden sunuyor ve WHO'dan (Dünya Sağlık Örgütü) ve çeşitli ulusal, eyalet ve yerel hükümetlerden verilere erişmek için IBM Watson'ı kullanıyor.





Yeni coronavirus izleme aracıyla gelen uygulamada aşağıdaki bilgileri görebileceksiniz:

Mümkün olan ülkelerde, onaylanmış vakalar ve daha fazlası dahil olmak üzere COVID-19 veri ve istatistiklerinin AI destekli, etkileşimli "Olaylar Haritası" (şimdilik çoğunlukla ABD).

Son istatistiklerin yanı sıra zaman içindeki verileri görüntülemek için ülkelere göre trend grafiği.

Etkileşimli haritalama, haberler ve bilgiler (şimdilik başta ABD).

The Weather Channel editör ekibinden corona virüs ile ilgili en son haberler ve videolar.

Mevcut halk sağlığı bilgileri, hasta eğitim materyalleri, kilit sağlık klinikleri ve test merkezlerinin yerleri ve daha fazlası gibi ek detayların mümkün olduğunca eklenmesi bekleniyor.

IBM, önümüzdeki günlerde daha fazla veri topladıkça, kullanıcılar daha fazla ülke, bölge, şehir ve ilçe düzeyinde bilgiler bulabilecek. Araç bilgisayarlarda da mevcut.

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