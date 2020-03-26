2 Telefoto Kameralı Huawei P40 Pro+'ın Özellikleri ve Fiyatı





Huawei P40 Pro+ en iddialı P40 olmak için geliyor. En büyük gelişme zoom kameralarda yapılmış (evet birden çok), ancak Huawei ayrıca kablosuz şarjda da çıtayı yükseltiyor.

Huawei P40 Pro+ 2 Telefoto Kamera ile Geliyor

Plus modeli 240 mm odak uzunluğuna sahip periskop lens kullanıyor ve P40 Pro'daki 125 mm lensten iki kat daha uzun. Bunlar 8MP görüntü sensörü ve OIS özelliği ile destekleniyor. Teknik olarak tüm mobil cihazlardaki en uzun lenstir ve Huawei bunu başarmak için benzersiz bir tasarımı izlemek zorunda kalmış.

Pro+ 'daki telefoto ile normal kamera arasındaki boşluğu kapatmak için şirket ek bir telefoto kamera – 80 mm lens – yerleştirmiş. Bu da daha fazla esneklik sağlıyor ve çeşitli mesafelerde yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeye izin veriyor.

P40 Pro+, 40W kablosuz şarj sunan ilk telefon. Rakiplerin prototiplerini gördük ancak Huawei bunu gerçeğe dönüştüren ilk isim oldu. 4.200mAh batarya için sunulan kablolu şarj 40W'tır. Elbette ters kablosuz şarj da desteklenmektedir.

Telefon kardeşleri gibi 8GB RAM ile geliyor ve aynı Kirin 990 5G yongasetini kullanıyor, ancak daha fazla depolama alanı sunuyor – tek seçenek 512GB'tır.

Huawei, dayanıklı seramikten yapılmış telefonun dışını da iyileştirmiş – safir kapak şirketin söylediği kadar dayanıklı. Kapak üretilirken fırında tam 5 gün bekletiliyor ve tasarımdaki eğrileri elde etmek için özel bir şekilde işleniyor. P40 Pro+ Siyah Beyaz renkte mevcut olup IP68 su ve toza karşı dayanıklıdır.





Modern akıllı telefonlardaki en büyük görüntü sensörü ile gelen cihazda RYYB filtreli 1 / 1.28 inç 50MP sensör var ve %100 faz algılama desteği sunarak Samsung'u geçiyor. 40MP ultra geniş açılı kamera, renk sıcaklığı sensörü ve 3D ToF desteği unutulmamalı.

P40 Pro+, normal Pro gibi 90Hz yenileme hızına ve 6.58 inç OLED panele sahip. 32MP selfie kamera (4К / 60fps video) alternatif olarak kullanılabilecek güvenlikli bir IR yüz tarayıcısı ile birleştirilmiş. Ekran parmak izi okuyucusu önceki nesle göre %30 daha büyük.

Huawei P40+ Pro'nun fiyatı 1.399 € ve Haziran ayında satışa sunulacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum