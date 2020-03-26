Huawei P40 Pro'nun Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı





Huawei ve ortağı Leica, akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir sayfa açıyor. Akıllı telefon üreticisi Huawei yeni P40 amiral gemilerinin önündeki kameraları geliştirmek adına birçok şey yaptı ve kablosuz şarj hızlarında yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Huawei P40 Pro'nun Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P40 Pro, hem P30 hem de Mate 30'dan ilham alıyor, ancak özellik açısından her ikisini de aşıyor. Huawei kamera tarafında her zamanki gibi güçlü ancak bu kez ekranı geliştirmek için de çok şey yapıyor.

P40 Pro'nun dört kenarı da kıvrımlı. Dikkate değer bir başka değişiklik ise geniş çentiği oluyor. Bu yuvada otomatik netleme özelliğine sahip 32MP ön kamera (4K @ 60fps video yakalama özelliğine sahip) var.

6.58 inç OLED panel 90Hz yenileme hızını destekler. Çözünürlüğü 1.200 x 2.640 pikseldir. P40 Pro, öncekinden %30 daha büyük bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip, bu yüzden kullanması artık daha kolay (ayrıca daha hızlı). alternatif bir yöntem olarak ön yüz tarayıcı da var.

Huawei P40 Pro'daki en iyi özellik kamera donanımıdır. Ana kamera 1 / 1.28 inç sensöre sahip – Galaxy S20 Ultra'nın 1 / 1.33 inç ekranından bile daha büyük. 50MP çözünürlüğe ve bir RYYB renk filtresi bulunuyor. Huawei, sekiz fazlı AF algılamayı desteklemekte, yani pikseller faz algılamada %100 otomatik odaklamayı destekler. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve f / 1.9 diyafram açıklığı var.

Huawei, zoom kamera için P30'daki periskop tasarımını koruyor. Odak uzaklığı 125 mm'dir ve 12MP RYYB sensörü ve OIS desteği vardır. 5x zum bu noktada kafa karıştırıcı gelebilir. O yüzden onun yerine milimetreye odaklanın.

Henüz bitirmedik. Ultra geniş açılı Cine Lens kamera 40MP sensöre ve 18 mm f / 1.8 lense sahip. Ayrıca arka tarafta bir renk sıcaklık sensörü ile birlikte gelen 3D ToF sensörü var.





P40 Pro'nun videografi becerileri arasında 4K @ 60fps video çekimi bulunmakta. OIS'i geliştirmek adına Süper Sabit Telefoto Video özelliği mevcut. Ultra geniş kamera HDR videolar çekebilir ve ISO karanlıkta 51.200'e kadar yükseltebilir. 4K yavaş çekim özelliğiyle telefon 7.680 fps ağır çekim videolar kaydediyor.

Huawei P40 Pro, 4.200mAh batarya ile çalışıyor. Mate 30 Pro'nun 27W kablosuz şarj hızını sunuyor ve ayrıca USB-C üzerinden 40W kablolu şarj edilebiliyor.

P40 Pro toza ve suya dayanıklı (IP68) ve çeşitli renklerde satışa sunulacak: Siyah, Beyaz, Gümüş ve Altın.

Huawei P40 Pro, 7 Nisan'dan itibaren 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile 1.000 € fiyattan satılacak. Depolama alanı genişletilebilir, ancak Huawei'in yeni NanoMemory 2 kartlarını kullanmanız şart. Bu kartlar SIM yuvalarından birinin yerine geçer ancak eSIM içerdiğinden hala iki hattınız etkin olabiliyor.

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