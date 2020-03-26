Huawei P40 Tanıtıldı: Rekor Kamera Sensörü, En Uzun Zum, En Hızlı Şarj





Huawei'in CEO'su sahneye çıktı ve uzun süredir söylentileri yapılan P40 serisi amiral gemilerini (ve bir orta sınıf modeli) tek bir çevrimiçi etkinlikte duyurdu. Periskop zum ve kıvrımlı dört kenarla ilgili söylentiler gerçek oldu. Sadece bu değil, Huawei bizi modern bir telefona yerleştirilmiş en büyük kamera sensörü ile şaşırttı (Nokia PureView 808'in 1 / 1.2 inç sensörünü geçmiş oldu).

Huawei P40 Pro ve Plus Özellikleri

Ekran: 90Hz "kararlı" yenileme hızına sahip 6.6 inç 1200p OLED

Kamera: Rekor 50MP 1 / 1.28 inç RYYB sensör

Zum: Rekor 5x / 10x periskop optik zum (Pro / Plus)

İşlemci: Kirin 990 5G

Batarya: 4200 mAh

Şarj hızı: 40W (hem kablolu hem de kablosuzda rekor)

Huawei üç telefon duyurdu – P40, P40 Pro ve P40 Pro+. Orta kademe P40 6.1 inç 1080p ekrana sahipken, diğer ikisi 2640×1200 çözünürlüklü 6.58 inç diyagonale sahipler. Ekranlarda otomatik odaklama özelliğine sahip 4K video kaydı yapabilen çift 32MP selfie kamera için büyük bir kesit var.

İki büyük telefonda sadece yan çerçevede değil aynı zamanda cihazın üst ve alt tarafına doğru eğimli güzel bir "waterfall" ekran bulunuyor. Huawei şimdi buna Overflow Display diyor. Bu ekranlar 6.6 inç olmasına rağmen kompakt yapıdalar.

Ekrandaki parmak izi tarayıcısı da eskisinden %30 daha büyük ve kilidi daha hızlı açıyor. Neyse ki, Huawei, Samsung'un yavaş ultrasonik çözümü yerine optik çözümü kullanıyor.

Bataryadan bahsetmişken, her iki telefonda da 40W kablolu ve 40W kablosuz şarj var. Ayrıca 4200mAh pil (P40 için 3800mAh) bulunuyor. Pil Mate 30 Pro'dan biraz daha küçük, ancak Huawei, güç tüketimini aynı tutmak için ekran çözünürlüğünü düşürmüş ve Kirin 990 5G yonga setine geçmiş.

Huawei P40 Pro ve Plus Kameraları

P40 Pro ve Plus RYYB piksel desteğine sahip dev 50 MP 1 / 1.28 inç kamera sensörleriyle öne çıkıyorlar. Plus modeli gerçek 10x optik periskop zoom ile geliyor (şimdiye kadarki telefonlarda 5x zoom vardı; P30 Pro veya Galaxy S20 Ultra gibi; ayrıca P40 Pro da 5 kat ile geliyor).





Samsung'un aksine Huawei kamera piksellerinin tamamıyla otomatik odaklama yapabiliyor. Bu da video kaydında anında devamlı AF ve düşük ışıklı sahnelerde milisaniye ile ifade edilen çalışma süresi demek.

Dual PD otomatik odaklama yerine Huawei şimdi tüm sahnelerde kesintisiz yeniden odaklama için Octa PD çözümüne geçiyor.

Çift 32MP ön kamera, diğer rakiplerin aksine otomatik odaklama ile birlikte geliyor ve Huawei, iki sensörle birlikte güzel bokeh portre çekimleri ve 4K video kaydı vaat ediyor.

Huawei P40 Pro ve Plus Fiyat ve Çıkış Tarihi

Huawei P40 Pro en erken bu ay çıkış yapıyor ve Plus modeli baharda geliyor.

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