



Huawei P40 daha az maliyetli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Önceki yıllarda Pro olmayan model daima eksik hissettiriyordu ancak bu kez durum farklı.

Huawei P40'ın Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

6.1 inç ekran sayesinde P40 daha kompakt. OLED panelin tamamı düz (üstündeki cam eğimli olsa da) ve 1080p+ çözünürlüğe sahip, bu nedenle keskinlik açısından Pro'ya yakın. Ancak, yüksek yenileme hızı yok ve sadece standart 60Hz'de çalışıyor.

Arkadaki ana kamera, ekstra büyük 1 / 1.28 inç sensörlü ve aynı 50MP inç Ultra Vision modülüne sahip. Selfie kamera 32MP sensöre sahip ve otomatik odaklama özelliği bu kez yok (60fps'de hala 4K video kaydedebiliyor). Ön tarafta IR yüz tarayıcı yok, ancak büyük bir ekran içi parmak izi okuyucusu var.

Zoom kamerada OIS ve 8MP sensörlü 80mm lens mevcut, ultra geniş kamera 16MP sensörlü ve 17mm lens sunuyor. Bunlar temel olarak P30 ve Mate 30 kameralarla aynı özellikler.

Pro gibi Huawei P40 da Kirin 990 5G yongaseti ile çalışıyor. Entegre 5G modemin yanı sıra, bu yonga 7nm+ EUV işleminin de avantajına sahip (990 4G daha eski bir 7nm işlem üzerine inşa edilmiştir). Bununla birlikte, Pro modelinde vanilya P40'da bulunmayan 4 katmanlı bir SuperCool soğutma sistemi (grafen film + buhar odası) var.





P40 modeli toz girişine ve su sıçramalarına karşı temel korumaya sahip; IP53.

Pil, 3.800mAh kapasite ile biraz daha küçük ve yalnızca 22.5W kablolu şarj sunuyor ve kablosuz şarjı tamamen eksik.

Huawei P40, 7 Nisan'da piyasaya sürüldüğünde 800 € 'ya mal olacak, sadece bir bellek yapılandırması var – 8GB RAM ve 128GB depolama. Yine, bir NanoMemory 2 kartınız varsa daha fazla depolama alanı ekleyebilirsiniz.

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