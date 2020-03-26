



Sokağa çıkma yasağı sırasında hayati olmadıkça dışarıda olmak tavsiye edilmez ve yalnızca acil durumlar mazur görülebilir. Geçtiğimiz günlerde yaşanılan bir olay bazılarının bu kurala uymadığını gösteriyor. 77 yaşındaki İspanyol bir adam Pokémon yakalamak için geçen pazar evinden çıktı ve Madrid polisi şehrin Latin bölgesinde dolanan adamı yakaladı. Kısa bir soruşturmadan sonra, adamın "Pokemon avladığı" yani Pokémon Go oynadığı ortaya çıktı.

Pokemon Avına Çıkan 77 Yaşındaki Adama Ceza Kesildi

Yaşlı adama ceza kesilmek zorunda kalındı. Bu tür davranışlar ne yazık ki son derece sorumsuzdur. Avrupa corona pandemisinin zirvesinde ve İtalya ile İspanya son birkaç gün içinde en fazla sayıda vaka ve ölüm ile karşılaştı. Polis departmanı, diğer "sanal avcılara" uyarı olarak adama kesilen cezanın bir fotoğrafını tweetledi. Ceza üzerindeki metinde "Gözlem ve İddialar: Pokémon Avcılığı" yazıyor.

Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0

March 23, 2020

Bu arada, Pokémon Go oyununun arkasındaki şirket Niantic, insanların evde kalmasına yardımcı olmak için önlemler aldı. 23 Mart'a yakın zamanda yapılan bir güncelleme, oyunun yürüyüş gereksinimlerini kaldırdı. Zira PokéCoin, GO Battle League'deki savaş setlerinin kilidini açmak için yürümek gerekiyordu. Bu da insanların dışarı çıkmadan oyundan zevk almasını kolaylaştırdı. Daha iyi günler için evde kalın!

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