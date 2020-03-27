Instagram Bilinmeyen Bir Ağ Hatası Oluştu Çözümü





Aşağıdaki talimatlara uymak, birçok durumda bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorununu çözmelidir.

Instagram'ın Önbelleğini ve Verilerini Temizleme

Instagram, her şeyin kullanıcılar için sorunsuz çalışmasını sağlamak için geçici dosyalar ve veriler kaydeder. Sorun, veriler bozulduğunda ortaya çıkar ve birkaç hataya neden olabilir.

Android sahipleri için, aşağıdaki talimatlara uyarak önbelleği ve verileri temizlemek mümkündür:

Ayarlar'a gidin.

"Tüm Uygulamalar" ı seçin ve ardından Instagram'ı arayın.

"Önbelleği Temizle" ve "Verileri Temizle" yi seçin.

Durmaya zorlayın.

iPhone sahipleri için işler aynı değil. Önbellek ve verileri temizleme seçeneği yoktur, bu nedenle Instagram'dan tamamen kurtulmanız gerekir:





Ayarlar> Genel'e gidin.

iPhone Depolama Alanı'nı seçin ve Instagram görünene kadar aşağı kaydırın.

"Uygulamayı Sil" i seçin ve onaylayın.

Instagram'ı tekrar indirin.

Instagram'ı Güncelleyin

Instagram'ın güncel olmayan bir sürümünü mü kullanıyorsunuz? Kesinlikle sorunun kaynağı olabilir. Diğer tüm uygulamalar gibi, zaman zaman hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve uygulamanın normal çalışması için ihtiyaç duyulan bazı özellikler gelen güncellemelerle birlikte sunulur.

Tarih ve Saati Değiştirme

Tüm yapmanız gereken şu:

Ayarlar> Tarih ve Saat'e gidin ve henüz yapmadıysanız Otomatik olarak ayarlayın.

Geri dönün ve Instagram'a giriş yapmaya çalışın.

Bu çözüm sağlamazsa, Tarih ve Saat menüsüne geri dönün ve tarih ve saati elle ayarlayın.

Tarihi 4 yıl ileri alın, ardından Instagram'ı tekrar çalıştırmayı deneyin.

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