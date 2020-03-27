Instagram'da Hashtag Çalışmıyor ya da Görünmüyorsa, Nasıl Düzeltilir?





Siz de hashtag sorunları ile mücadele ediyorsanız, hemen her Instagram kullanıcısının bu benzer sorunları yaşadığını belirtebiliriz. Çünkü hashtag kurallarına dair bilinmeyen pek çok şey var.

Çok Rekabetçi ve Popüler Olan Hashtag'ler

Paylaşımlarınızda çok fazla kişi tarafından kullanılan rekabetçi ve popüler hashtag'ler seçiyorsanız bu hashtag'ler hemen aynı hashtag'lere sahip diğer paylaşımlar tarafından aşağı itilecektir. Bu nedenle hashtag stratejinizde ayarlamalar yapmanız gerekebilir ve böylece daha geniş bir kitleye hitap etme şansı bulabilirsiniz.

Hashtag'lerin Tekrarlı Kullanımı

Instagram'daki büyük hashtag suçlarından biri bir hashtag'i sürekli tekrarlamaktır. Bunu yaptığınızda paylaşımınız görüntülenmez.

Bundan kaçınmak için yaklaşık kırk ila elli alakalı hashtag listesi oluşturun ve bunları her paylaşımda ayrı ayrı kullanın.

Yasaklı Hashtag'ler

Hashtag'lerin çalışamamasının bir başka nedeni, hashtag'in yasaklanmış olmasıdır. Şu anda, bunu yazarken, Instagram aslında 70.000'den fazla yasaklı hashtag'e sahip.





Açık, şiddet dolu ve ayrımcı hashtag'ler yasaklanıyor. Bununla birlikte, Instagram ayrıca tamamen masum ve mütevazi görünen hashtag'leri de yasaklıyor. Örneğin, #happythanksgiving, #kansas ve #desk gibi ya da #mileycyrus, #parties, #prettygirl, #likeforlike, #pushups, #sopretty, #kissing gibi.

Profiliniz Spam Olarak İşaretlenmiş Olabilir

Geçmişte pek çok kez kuralları ihlal ettiyseniz Instagram hesabınızı spam olarak işaretlemiş olabilir. Böyle olduğunda paylaşımlarınızı sadece sizi takip edenler görür.

Potansiyel spam damgalamasını önlemek için Instagram'ın Kullanım Şartları ve Topluluk Kurallarını okuduğunuzdan emin olun. Ayrıca, hashtag değiştirme oranını artırmanız ve paylaştığınız içeriği geliştirmeniz gerekir.

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