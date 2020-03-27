iPhone Hedef Koyma Uygulamaları





iPhone'da birçok hedef koyma uygulamaları var. Bunlar genellikle ücretsizdir ve birçoğu Pomodora tarzı odaklanma tekniğini ele alır. Bu teknikte 25 dakika odaklanır ve 5 dakika ara verirsiniz.

Forest: Stay Focused

Bu uygulama size hedeflerinize ulaşmada yardımcı olacak Pomodoro tarzı uygulamalardan biridir. Sevimli arayüzü çekicidir. Sizi hedeflerinize ulaşmaya teşvik etmek için oyunlaştırılmış bir yaklaşım kullanır. Zamanlayıcı başladığında, bir tohum ekilir ve zamanlayıcı çalıştığı sürece büyümeye devam eder ve bir ağaca filizlenir.

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Strides

Bu güçlü, fonksiyonel ve kullanımı kolay bir uygulama. Daha büyük hedeflere ulaşmak için size günlük alışkanlıklarınızı gözlemlemeniz gerektiğini hatırlatacak. Bir hedef belirleyerek başlayın (veya uygulamanın önerilerinden seçim yapın), bir hedef değeri veya hedefi bitirmek için ayarladığınız günü girin. Bu şekilde bir hedef belirlersiniz. Son olarak, hedefi başlatın ve her gün takip ettiğiniz bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini belirtin.

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Goals on Track

Track on Goals için, hedeflerinizi takip etmenizi ve onlara ulaştığınızı görmenizi sağlayan bir web arayüzü ve mobil uygulamadır. Uygulamaya SMART hedef belirleme çerçevesi (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamanında) adı verilen bir yaklaşım üzerinde çalışır. Goals on Track'in harika bir özelliği, büyük hedefleri küçük parçalara ayırma yeteneğidir.

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Way of Life

AppBasit ve sezgisel güzel görünümlü bir arayüz ile gelen hedef izleme uygulamasıdır. Uygulama ile, iyi alışkanlıklar geliştirmeye ve aynı zamanda kötü olanları çöpe atmaya başlayacaksınız. Tek yapmanız gereken uygulamada alışkanlık türünü dikte etmek ve görevi tamamlayıp tamamlamadığınız konusunda size bir güncelleme vermesi için günlük hatırlatıcılar eklemektir. Veriler zincirler ve şemalar halinde faydalı istatistiksel diyagram ile görüntülenir.

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Rutinist – Program Planlayıcı

Verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, bu uygulama bunu yapmanıza yardımcı olacak şekilde konumlandırılmıştır. Günlük, haftalık veya aylık hedeflerinize ulaşmak için istediğiniz şekilde planlama yapabilirsiniz. Verimliliğiniz üzerinde çalışmak için yapmanız gereken tek şey bir alışkanlık yaratmak ve bunu yapmak için harcamak istediğiniz süreyi girmek. Her göreve ayrılacak süre konusunda önerilerde bulunmak için bir filtre seçeneği sunulur.

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