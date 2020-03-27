



COVID-19 salgını, dünya genelindeki endüstrilerin çoğunu etkiledi ve akıllı telefon endüstrisi de etkilerini hissediyor. Gönderiler azaldı, üretim askıya alındı, mağazalar kapatıldı ve ürün lansmanları iptal edildi veya ertelendi. COVID-19 salgınını engellemeye yardımcı olmak için Xiaomi ve vivo gibi akıllı telefon markaları doktorlara ve sağlık çalışanlarına N95 maskeleri bağışlıyor. Ve şimdi, Realme ve OnePlus, ürünleri üzerindeki garanti imkanlarını genişleterek bu savaşa katıldılar.

Realme ve OnePlus COVID-19 Nedeniyle Uzun Garanti ve Kolay İdea Sunuyor

Realme'in Hindistan şubesi, garantileri 20 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 arasında süresi dolan ürünler için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, şirket 15 Mart arasında satın alınan ürünler için değiştirme süresini 30 güne uzattı. , 2020 ve 30 Nisan 2020.

OnePlus 1 Mart 2020 ve 30 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında süresi dolan tüm bölgelerdeki ürünler için garantiyi 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatıyor.

Ayrıca, OnePlus, ürünlerinin iade ve değiştirme süresini 30 güne kadar genişletiyor ve tüm iade, değiştirme ve onarımlar için ücretsiz iki yönlü gönderim sağlıyor.

OnePlus yaptığı açıklamada, evde kalarak, siz ve çevrenizi güvende tutarsınız. Bu süre zarfında size yardımcı olmak için garantimizi uzatıyoruz ve iade politikamızı güncelliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şimdi forumları ziyaret edin, dedi.





By staying home, you and your community stay safe. We're extending our warranty and updating our returns policy to help you during this time. Visit the forums now to learn more — OnePlus Support (@OnePlus_Support) March 25, 2020

OnePlus ayrıca tüm bu çabaların bir parçası olarak müşterilerine yedek telefon ödünç vereceği bir cihaz onarım programı üzerinde çalışıyor, böylece müşteriler telefonları tamir edilirken başkalarıyla bağlantıda kalmaya devam edecekler.

Bu program başlangıçta Avrupa ve Kuzey Amerika'da mevcut olacak.

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