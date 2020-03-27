



Devam eden küresel koronavirüs pandemisinin yüksek fiyatlı akıllı telefonların satışını olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini merak ettiyseniz, Samsung'un sizin için bir cevabı var gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S20 S10'dan Çok Daha Az Satıyor

Şirketin evi Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre, şirket bazı menkul kıymet analistleri için özel bir gayriresmi konferans düzenledi ve Galaxy S20 serisinin S10 ailesine kıyasla ne kadar sattığına ışık tuttu. Açıklanan raporlara göre S20 geçen yılki S10'un satışlarının sadece %60 kadarını yakalayabildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu oldukça kötü bir değer, ancak bu durumun sadece Güney Kore pazarı için geçerli olma ihtimali de var. Samsung, yeni S20 modellerinin hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının altında yatan nedenin corona virüs salgını olduğunu dile getirdi. Şirket, pandeminin nasıl geliştiğine bağlı olarak, yakın gelecekte işlerin daha da kötüleşebileceğini düşünüyor.





Düşük S20 satışlarına neden olarak pandemiyi göstermek pek gerçekçi olmayabilir. Samsung online satış yapmaya devam ediyor ve insanlar mağazalara uğramasa bile muhtemelen istedikleri telefonu web siteler üzerinden satın alabilecektir. S20 şimdilik yüksek fiyatı ve tanıtıldığı kadar etkileyici olmayan kameraları ile gözden düşmüş durumda.

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