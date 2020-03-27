Yeni Tablet Galaxy Tab S6 Lite'ın İddialı Özellikleri ve Tasarımı





Samsung bir süredir yeni bir orta sınıf tablet üzerinde çalışıyor. Galaxy Tab S6 Lite halihazırda Tayvan'da Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştı. Geçen ay sızan bir basın renderinde cihazı gördük, ancak bugün merak ettiğiniz tüm özelliklerin yanı sıra bir de tasarım ortaya çıkıyor.

Yeni Uygun Fiyatlı Tablet Galaxy Tab S6 Lite'ın Özellikleri ve Tasarımı

Tab S6 Lite, S Pen destekli 10.4 inç 2000×1200 LCD dokunmatik ekrana ve kaputunun altında Exynos 9611 SoC'ye sahip olacak. Bu yonga seti ayrıca Samsung'un orta sınıf akıllı telefonlarından bazılarına da güç veriyor, bu yüzden aynı çipseti burada görmek sürpriz değil. Bununla birlikte, 2020'de en azından 2016'nın "yüksek performanslı" CPU çekirdeklerini kullanmak çok daha hoş olurdu. Çip, 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş. Bazı pazarlarda ayrıca 128GB dahili bir model de olacak.

Devam edersek, tabletin GPS'li bir LTE sürümü ve yalnızca NFC ve Bluetooth bağlantı destekleri ile gelen Kablosuz versiyonu olacak. Arkada 8 MP'lik bir kamerası var, 5 MP'lik fotoğraf çekebilen selfie lensle geliyor. Hiçbir yerde LED flaş yok.





Pil 7.040 mAh ve S6 Lite bunu USB-C üzerinden şarj ediyor. Tablet 467g ağırlığında ve alüminyum bir çerçeveye ve arka kapağa sahip. S Pen kutuyla birlikte paketlenecek ve fiyat açısından Galaxy Tab S6 Lite'ın giriş seviyesi Wi-Fi özellikli sürümde 350 € ila 400 € arasında bir perakende fiyattan satış yapması bekleniyor. Cihaz, ilk günden itibaren Android 10'u çalıştıracak.

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