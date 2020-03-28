



Mountain View merkezli İnternet arama devi Google, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler), hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına COVID-19 krizine yanıt vermek için 800+ milyon dolarlık yeni bir taahhüt açıkladı.

Google'dan Covid-19 ile Mücadeleye 800+ Milyon $ Destek

Google, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve dünya çapında 100'den fazla devlet kurumuna COVID-19 salgınını önleme konusunda bilgi sağlamasına yardımcı olmak için 250 milyon dolarlık reklam hibesi verdi. Buna ek olarak şirket, STK'lara ve topluluk finans kurumlarına yardım fonları hakkında duyuru yapmaları için 20 milyon dolarlık reklam kredisi sağlayacak.

Google'ın 800+ milyon dolarlık fonunun geri kalan kısmı:





KOBİ'lere yardım etmek için STK'lar ve finans kuruluşları için 200 milyon dolarlık yatırım fonu.

Hesapları geçen yıl aktif olan KOBİ'ler için 340 milyon dolar değerinde Google Ads kredisi. Krediler bu yılın sonuna kadar kullanılabilir.

COVID-19 ile mücadele etmenin yollarını bulan akademik kurumlar ve araştırmacılar için 20 milyon dolar değerinde Google Cloud kredisi.

Google ayrıca kişisel koruyucu ekipmanların ve hayat kurtarıcı tıbbi cihazların üretimini artırmaya yardımcı olmak için finansal destek ve uzmanlık sağlayacak. Bu çabalar Google, Verily ve X çalışanları yoluyla kolaylaştırılacak.

İnternet arama devi, CDC Vakfı'na sağlanacak 2-3 milyon maskenin üretimi için Magid Glove & Safety ile de çalışıyor.

Bunun yanı sıra Google, çalışanlarının yıllık bağış yardımı miktarını 7.500 dolardan 10.000 dolara çıkardı ve bu miktar kendi topluluklarındaki kuruluşlara bağışlanabilecek.