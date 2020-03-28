



Samsung, sadece A ve M isimlerine sadık kalarak orta menzilli serilerini gayet basitleştirdi. Ne var ki her ikisi de son zamanlarda giderek daha da kalabalıklaşıyor. Ve bu durum şimdi son bulmak üzere değil.

Samsung Galaxy M11 Tasarımı ve Özellikleri

Ufukta bir Galaxy M11 var ve (muhtemelen yakında) bir noktada çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu cihaz halihazırda Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı ve kısa süre önce Google Play Console'da tespit edildi. Bugün, bir dizi basın sunumu ve beklememiz gereken özelliklerin bir listesi gün ışığına çıktı. İçlerine dalalım.

Galaxy M11, render'lardan görebileceğiniz gibi siyah, mor ve Sky Blue olarak sunulacak. Telefon, 8 MP selfie kamera (f / 2.0 diyafram açıklığıyla) ve selfie kamera için üst sola hizalanmış kamera çentiğine sahip. 6.4 inç boyutta 720×1560 LCD dokunmatik ekrana sahip olacak.

Cihaz, geçmişte Google Play Console listesinin ima ettiği gibi Snapdragon 450 yonga setinde yerleşik olan 1.8 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU ile çalışıyor. Bu, 3GB veya 4GB RAM ve 32GB veya 64GB genişletilebilir depolama ile birleştirilecek.





Arkada, 13 MP ana f / 1.8 lens, 5 MP f / 2.2 ultra geniş ve Portre Modu çekimleri için bokeh oluşturmaya yardımcı olan 2 MP f / 2.4 derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumu var.

Galaxy M11, 15W şarjlı (USB-C bağlantı noktası üzerinden) 5.000 mAh bataryaya sahip. Android 10 ve One UI 2.0 ile birlikte kutudan çıkacak ve ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı da olacak. Parmak izi tarayıcı arka tarafta olacak ve yüz kilidini açmayı destekleyecek.