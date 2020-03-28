



Örneğin SIM kart takılan bir Galaxy S20, S20+ veya Ultra nasıl yeniden başlatılır? Adımlar artık S10 veya S9'unuzda olduğundan farklı. Tıpkı güç tuşuna uzun süre basarsanız her seferinde Bixby'nin açılması gibi.

Samsung Galaxy S20'yi Resetleme, Baştan Başlatma ve Kapatma

Samsung Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra'da güç tuşuna kısa basmak ekranı kilitler ve açar ve uzun basmaksa sadece Bixby'yi başaltır.

Galaxy S20, Plus veya Ultra'nızı yeniden başlatmak, kapatmak veya sıfırlamak için aşağıdaki tuş kombinasyonlarını kullanın:





Ekran görüntüsü alıyormuş gibi Güç tuşuna ve Ses kısma düğmesine basın (yaklaşık bir saniye).

Aynı menüye erişmek için AoD Hızlı panelindeki güç simgesine veya aşağı açılır durum çubuğuna dokunun.

Ayarlar> Gelişmiş özellikler> Yan tuş'a gidin ve Galaxy S20 kapatma / yeniden başlatma anahtarını değiştirin.

S20'yi kurtarma moduna alarak sıfırlamak için Güç tuşuna ve Ses kısma düğmesine 7 saniye basın.

Gördüğünüz gibi, bu kez tuşalr gerçekten farklı ve Galaxy S20, Plus veya Ultra'daki güç tuşuna uzun süre basmak Bixby dışında bir işe yaramıyor, bu yüzden Note 10 ailesinde olduğu gibi farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Artık nihayet takılı SIM kartınızı kullanabilirsiniz (evet, diğer birçok marka gibi otomatik olarak ağda oturum açmazlar).