



Instagram'da işletme hesabı açmak zor değildir. Kayıt aşamasından başlayarak bir işletme hesabı oluşturabilir veya kişisel bir hesabı basit bir geçişle işletme hesabı yapabilirsiniz.

Instagram'da İşletme Hesabı Açmak

Instagram Menüsünü başlatın.

"Ayarlar" ı seçin.

"Hesap" ı seçin.

"İşletme Hesabına Geç" i seçin.

İletişim bilgilerinizi gerektiği şekilde girin.

İşlem bu kadar.

Instagram sizden hesabınızı bir Facebook işletme sayfasına bağlanmanızı isteyecektir (o sayfada Yönetici erişiminizin olduğundan emin olun).





Hesabı İşletme Hesabına Dönüştürmek

Sağ üst köşede bir Menü simgesi görünür. Bu simge 3 yatay çizgidir.

Menüden "Ayarlar" ı seçersiniz.

"Hesap" ı seçersiniz.

Menünün aşağısında, belirli bir hesap türüne geçmenize yardımcı olacak bir seçenek gösterilir.

Uygun olanı seçin.

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