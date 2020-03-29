Instagram'da işletme hesabı açmak zor değildir. Kayıt aşamasından başlayarak bir işletme hesabı oluşturabilir veya kişisel bir hesabı basit bir geçişle işletme hesabı yapabilirsiniz.
Instagram'da İşletme Hesabı Açmak
- Instagram Menüsünü başlatın.
- "Ayarlar" ı seçin.
- "Hesap" ı seçin.
- "İşletme Hesabına Geç" i seçin.
- İletişim bilgilerinizi gerektiği şekilde girin.
- İşlem bu kadar.
Instagram sizden hesabınızı bir Facebook işletme sayfasına bağlanmanızı isteyecektir (o sayfada Yönetici erişiminizin olduğundan emin olun).
Hesabı İşletme Hesabına Dönüştürmek
- Sağ üst köşede bir Menü simgesi görünür. Bu simge 3 yatay çizgidir.
- Menüden "Ayarlar" ı seçersiniz.
- "Hesap" ı seçersiniz.
- Menünün aşağısında, belirli bir hesap türüne geçmenize yardımcı olacak bir seçenek gösterilir.
- Uygun olanı seçin.
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