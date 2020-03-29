OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro 5G Özellikleri: Pil, Kamera, Ekran ve Çipset





OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro OnePlus 7T Pro'ya oldukça benzemektedir, ancak yayınlanan yeni bilgiler, şirketin yeni akıllı telefonları hala çok çeşitli yükseltmeler getirdiğini gösteriyor.

OnePlus 8 Pro yonga seti, depolama ve 5G

OnePlus'ın en pahalı amiral gemisi modelinin en önemli özelliği şüphesiz üst düzey Snapdragon 865 yongaseti. Diğer cihazların yanı sıra Galaxy S20 Ultra ve LG V60 ThinQ için de kullanılıyor ve son derece etkileyici bir performans sunuyor.

Standart olarak OnePlus 8 Pro'nun 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte geldiği bildiriliyor. MicroSD kartlar maalesef desteklenmeyecek, ancak çalışmalarda da 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip daha pahalı bir varyant olduğu bildirildi.

Modellerin tümü standart olarak 5G ağ desteğini garanti edecek ve sonuç olarak tüm kullanıcıların bulut oyun ve akış gibi alanlarda Snapdragon X55 modemden sonuna kadar yararlanması sağlanacak.

OnePlus 8 Pro ekran, pil ve şarj teknolojisi

OnePlus, Ocak ayında 120Hz ekran teknolojisini tanıttı ve bugün 120Hz ekranın OnePlus 8 Pro'da gerçekten mevcut olacağını öğreniyoruz.

Amiral gemisi cihaz 120Hz yenileme hızını ve QHD+ (3120 x 1440p) çözünürlüğü destekleyecek ve 6.78 inçlik Liquid AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca, 16 megapiksel selfie kamera için minimum çerçeveler olacak, kavisli kenarlar ve sol üst köşede bir delik de bekleniyor.

Cihazda 4.510mAh batarya olacak. Son Samsung ve LG amiral gemilerinde bulunan 5.000mAh piller kadar büyük değil, ancak kesinlikle iyi pil ömrü sonuçları verecektir.

OnePlus 8 Pro'yu şarj etmeniz uzun sürmeyecek, çünkü 30W Warp Charge destekleyecek ve ilk kez 30W kablosuz şarjla ve 3W ters kablosuz şarjla gelecek.

Bir OnePlus telefonunda hiç sunulmamış bir başka özellik ise resmi IP68 su ve toz koruması oluyor. Cihazlar IP68 su ve toz direnci derecesine sahipler.

OnePlus 8 Pro kamera sistemi

OnePlus 8 Pro'nun f / 1.78 diyafram açıklığı sunan 48 megapiksel ana kamera kullandığı bildiriliyor. Sensör Sony (IMX689) tarafından üretildi ve en son premium Oppo Find X2 Pro'da kullanıldı, bu da OnePlus 7T Pro'ya göre belirgin bir gelişme demek.





48 megapiksel ana kamera (Sony IMX586) yaklaşmakta olan OnePlus 8 Pro'da ultra geniş açılı lens olarak kullanılacak. f / 2.2 diyafram açıklığı sunar ve 120 derecelik bir görüş alanını destekler.

Beklendiği gibi 3x optik zoom'u destekleyen 8 megapiksel telefoto lens (f / 2.44) de var. Bununla birlikte, rakip akıllı telefonlarla daha iyi rekabet edebilmek için OnePlus, 30 kata kadar dijital zoom desteği de sunuyor.

Tüm bunlar 5 megapiksel 'renk filtresi' kamera ve yepyeni bir Gece Portresi Modu, sinematik efektler, geliştirilmiş OIS ve EIS ve '3-HDR' video adı verilen yeni özelliklerle birleştirilecek.

Standart OnePlus 8

Pro markalı modele fiziksel olarak benzer olsa da, normal OnePlus 8 biraz farklıdır. Örneğin, ekran 6.55 inç boyutuna küçültülmüştür ve Full-HD+ (2400 x 1080p) çözünürlüğün yanında 90Hz yenileme hızını destekler.

Kamera bölümünde de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Derinlik sensörü artık gitti ve 2 megapiksel makro kamera ile değiştirildi ve telefoto hiçbir yerde görülemiyor.

Ultra geniş açılı lens de 16 megapiksel sensöre indirildi.

Diğer değişiklikler arasında daha küçük 4.300mAh pil, kablosuz veya ters kablosuz şarj desteği olmaması, resmi IP su ve toz direnci derecesi olmaması ve LPDDR5 yongaları yerine daha yavaş LPDDR4X RAM olması var.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum