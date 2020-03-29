



Bunu gerçekleştirmenin en basit yolu, bir Spotify Aile planına abone olmaktır ve her ay sadece 26,99 TL ödemektir. Bu normal bir Premium hesaptan daha pahalıdır, ancak sizin ve yaklaşık beş aile üyesinin bir hesabı paylaşmasına izin verir; yani aynı anda müzik dinlemenize.

Spotify'de İki Kişinin Aynı Anda Müzik Dinlemesi

2 kişinin aynı Spotify hesabında müzik dinlemesine izin vermenin bir başka yolu daha var; yalnızca aileler tarafından değil, tüm Premium kullanıcılar tarafından erişilebilen bir özellik olan Çevrimdışı Modu kullanmaktır.

Çevrimdışı mod ile cihazınıza indirdiğiniz şarkıları veya podcast'leri dinlemeniz sağlanır:





Spotify Premium hesabı olan bir cihazda Spotify'ı dinlemeye başlayın.

Çevrimdışı Modu etkinleştirin. PC'de Sol üst köşedeki 3 noktaya tıklayın. Farenizi "Dosya" nın üzerine getirin ve ardından göreceğiniz menüde "Çevrimdışı Modu" a dokunun. Mac'te, yukarıdaki menü çubuğunda "Spotify" a ve ardından "Çevrimdışı Mod" a dokunun. Bir Android veya iOS cihazında, ekranın sol alt kısmındaki "Ana Sayfa" ya gidin ve ardından sağ üst köşedeki dişli çark simgesini seçin. "Oynatma" yı seçin ve ardından bir sonraki sayfada "Çevrimdışı" seçeneğinin açık olduğundan emin olun.



Şimdi indirdiğiniz şarkıları dinlemeye başlayın. Siz o şarkıları dinlerken bir diğer kişi hesabınızı açar ve tek hesaptan aynı anda Spotify müzikleri dinlemeye başlarsınız.

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