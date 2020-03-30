



Honor Play 9A bugün şirketin yeni bütçe dostu telefonu olarak tanıtıldı. 5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan cihaz Honor 9X ve Play 3'ten 1000 mAh daha fazla pil sunmuş oluyor ancak o cihazların 48MP kameralarına sahip değil.

5,000 mAh Bataryalı Honor Play 9A'nın Özellikleri

9A'nın ön tarafında 720p+ çözünürlüklü (20:9 en boy oranında) 6,3 inç bir LCD var ve NTSC renk alanının %70'ini kaplıyor. Üstte bir gözyaşı çentiği mevcut ve 1080p video kayıt özellikli 8MP selfie kamera sunuluyor.

Arka tarafta, 1080p'de video çeken 13MP ana kamera (f / 1.8 diyafram) var. Yanında portre çekimleri için 2MP derinlik sensörü bulunuyor (ultra geniş kamera yok, ihtiyacınız varsa Honor Play 3'e bakın). Ayrıca arkaya monte edilmiş parmak izi okuyucu da sunulmuş.

Honor Play 9A, bir MediaTek Helio P35 yonga seti (sekiz Cortex-A53 CPU çekirdeği + PowerVR GE8320 GPU) ile güçlendirilmiş. 4GB RAM sunuyor ve Android 10'u Magic UI 3.0.1 ile çalıştırıyor.

Telefon, varsayılan olarak 64 GB seçeneğiyle gelmekte ve 128 GB depolama alanına da sahip. 512 GB'a kadar bellek eklemek için özel microSD kart yuvası var.

5.000 mAh pil, eski microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor ve yalnızca 10W hızlara ulaşıyor. Cihazda 3,5 mm kulaklık girişi ve FM radyo alıcısı da var. Telefon ayrıca Huawei'in Histen 6.0 ses teknolojisine sahip. Smart PA amplifikatörü tarafından desteklenen hoparlörü 88dB gibi çok etkileyici bir müzik vaat ediyor.





Bağlantı açısından Play 9A, 4G ve VoLTE desteğine sahip çift SIM'li bir telefon. 2.4GHz Wi-Fi b / g / n ve Bluetooth 5.0 var (ancak NFC yok).

Honor Play 9A şu anda yurt dışında ön siparişe açık. 64GB sürümü 900 CNY (125 $ veya 115 €) fiyatlı ancak 128GB sürümü CNY 1.200 üzerinden satılıyor. Her ikisi de Gece Siyahı, Mavi Zümrüt ve Jasper Yeşili renklerinde mevcut. 9A'nın uluslararası alanda bulunup bulunmayacağı ve ne zaman çıkacağı hakkında hiçbir kelime yok.

Karşılaştırma için Honor Play 3, CNY 1.000'den başlar ve 48MP ana kameraya, 8MP ultra geniş lense ve daha hızlı Kirin 710 yonga setine sahiptir.

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