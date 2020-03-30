



Yaklaşan OnePlus 8 serisinin lansman etkinliği resmi olarak 14 Nisan'a ayarlandı. Resmi OnePlus Twitter hesabı, büyük etkinliği 3PM UTC saatinden itibaren YouTube ve OnePlus'ın resmi web sitesinde canlı olarak yayınlayacak.

OnePlus 8 Pro'nun Çıkış Tarihi, Sony IMX689 Sensörü ve Renk Seçenekleri

Yeni 8 serisi telefonların yanı sıra, şirket OnePlus TV 55 Q1 Pro'yu resmi web sitesindeki teaser görüntüsünde görüldüğü üzere uluslararası pazarlara getirmeyi planlıyor.

14 Nisan'da yapılması planlanan OnePlus 8 serisinin lansmanında OnePlus 8 serisinin üç varyant halinde gelmesi bekleniyor, ancak Lite varyantı da birkaç ay sonra vanilya ve Pro modellerine katılacak. İki amiral gemisinin 120Hz ve 90Hz yenileme hızında ekranları, Snapdragon 865 yonga setleri ve 5G özellikleri ile gelmesi bekleniyor, OnePlus Z olarak gelecek giriş seviyesi Lite modeli, çift kameralar ve MediaTek Dimension yonga setini taşıyacak, fiyatı 400 £ (450 € / 495 $) aralığında olacak.

Kamera kurulumunun 48MP + 48MP + 8MP + 5MP olduğu söyleniyordu, ve Twitter sızıntısı sayesinde şimdi kurulum hakkında daha fazla ayrıntıyı öğreniyoruz.

En büyük haber, ana 48 MP kameranın en yeni Sony IMX689 sensörüne sahip olacak olması – Oppo Find X2 Pro ile aynı. Bu kamera f / 1.78 diyafram açıklığına sahip olacak ve onun yanında bir başka 48 MP f / 2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lens bulunacak.





Cihaz önceki OnePlus 7T Pro'nun ana kamerasında bulunan ve 120 derece FoV sağlayan Sony IMX586 sensörüne sahip olacak. 8 MP olan lens 3x optik zoom sunuyor ve f / 2.44 diyafram açıklığına sahip bir telefotodur, dolayısıyla burada herhangi bir periskop kamera yok.

Ayrıca, bazı çekim modlarına yardımcı olacak olan 5 MP "renk filtresi" adında dördüncü bir kamera da var. OnePlus'ın yeni bir 3-HDR video, daha sinematik efektler, iyileştirilmiş OIS ve EIS çözümleri sunacağı belirtiliyor.

Renkler

Onyx Black, geçişli Interstellar Glow ve Glacial Green cihazların renk seçenekleri arasında.

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