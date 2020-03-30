



Galaxy hayranları için iyi haber – Samsung, ilk dört kameralı telefon olan Galaxy A9'a (2018) Android 10 getiriyor. Kasım 2018'de piyasaya sürülen telefonun arka yüzünde üzerinde dört kamera bulunan dikey bir şerit vardı — 24MP ana kamera, 2x optik zoomlu 10MP telefoto lens, 8MP ultra geniş kamera ve derinlik sensörü.

Samsung Galaxy A9 (2018) Android 10 Güncellemesi

Telefon özelliklerle dolu gibi görünse de, kullanıcılar eski yazılımı ve zayıf kamera performansından yakınıyorlar. Bu sorunlar geçen yıl Android 9 Pie güncellemesiyle bir ölçüde hafifletildi ve şimdi Galaxy A9 (2018) Android 10 ve OneUI 2.0 ile daha da iyileşiyor.

Değişikliklerin tam listesi hakkında bilgi yok, ancak güncelleme, iyileştirilmiş hareket navigasyonu, daha az rahatsız edici bildirimler, daha fazla uygulamada koyu mod desteği ve çeşitli erişilebilirlik özellikleri gibi arayüzde çok sayıda iyileştirme getirecek.

Samsung politikalarına göre bu Galaxy A9 (2018) için son büyük güncelleme olacak. Kullanıcılar bir yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek ve daha sonra yalnızca kritik hata düzeltmeleri telefona ulaşacak. Yani Android 11 almayacak.





Güncellemenin Polonya'da yayınlandığı bildirildi. Yakında Türkiye gibi diğer ülkelerde de çıkış yapacaktır.

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