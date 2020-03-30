



Xiaomi'nin Mi 10 Lite 5G akıllı telefonu adından da anlaşılacağı gibi 5G bağlantısını destekliyor. Çünkü akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile çalışmakta ve standart olarak LPDDR4X RAM'e sahip. Ayrıca su damlası çentiği ve ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor. Tüm bunlar 6.57 inç boyutunda AMOLED Truecolour teknolojisinde bir ekranda birleştirilmiş.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G'nin Özellikleri ve Fiyatı

Cihazın arkasında 48 megapiksel bir kamera var ve arkada toplamda dört kamera sunuluyor. Önde ise 16 megapiksel bir başka kamera bulunmakta. Mi 10 Lite 5G'nin fiyatı 349 EUR olarak açıklandı ve dört farklı renkte geliyor.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G'nin 20W hızlı şarjı da desteklediği açıklanmış. Cihaz bu şarj hızıyla 4160 mAh bir bataryayı kısa sürede doldurabiliyor. Zira dahili olarak Quick Charge 3.5 teknolojisi var. Telefon büyük ihtimalle Türkiye pazarına da giriş yapacak.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum