Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10 ve Mi 10 Pro Karşılaştırması





Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Cuma günü Mi 10 serisi akıllı telefonlarını yalnızca çevrimiçi bir etkinlikle uluslararası pazarlara tanıttı. Şirket Çin'de tanıttığı Mi 10 Pro ve Mi 10 telefonlarına ek olarak bir de Mi 10 Lite'ı en uygun fiyatlı 5G telefonu olarak sürpriz bir duyuruda tanıttı. Bazı özellikleri paylaşan ve üst düzey telefonlar olan Mi 10 Pro ve Mi 10'un aksine, Mi 10 Lite 5G orta sınıf bir akıllı telefondur. Bu makalede, Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Lite'ın fiyat ve özellikler açısından kıyaslamasını yapıyoruz.

Mi 10 Pro vs Mi 10 vs Mi 10 Lite: Fiyat

Xiaomi, Mi 10 Pro'nun Avrupa'da 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı olan sadece bir versiyonun olacağını söyledi. Mi 10 Pro fiyatı 999 EUR olarak belirlenmiştir. Öte yandan Mi 10, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki versiyonda piyasaya sürülecek. Mi 10'un 128GB depolamalı varyantı 799 EUR perakende satış fiyatıyla sunulacak ve 256GB'lık varyant 899 EUR fiyat etiketine sahip olacak.

Son olarak, Mi 10 Lite fiyatı 349 EUR olarak belirlendi, ancak şu anda telefondaki RAM veya depolama miktarı hakkında hiçbir bilgi yok.

Mi 10 Pro vs Mi 10 vs Mi 10 Lite: Özellikler

Özellikler açısından, hem Mi 10 Pro hem de Mi 10, 19,5:9 en boy oranına ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Cihaz 6,67 inç full HD+ (1,080×2,340 piksel) AMOLED ekrana sahip. Öte yandan, Mi 10 Lite 6.57 inç AMOLED ekran sunuyor. Mi 10 Lite'ta ekran çözünürlüğü hakkında hiçbir kelime yok, ancak Mi 10 Pro ve Mi 10 ile aynı şekilde tam HD+ olması muhtemeldir. Xiaomi'nin Mi 10 Lite üzerinde Gorilla Glass koruması kullanıp kullanmadığını da bilmiyoruz.

Mi 10 Pro ve Mi 10, 8GB RAM ve 256GB'a kadar yerleşik depolama alanına sahip ve Qualcomm Snapdragon 865 çipseti tarafından desteklenmektedir. Ancak Mi 10 Lite, Qualcomm'un Snapdragon 765G SoC'sini kullanıyor. Ek olarak, Mi 10 Lite 4.160mAh bataryaya, 20W hızlı şarj desteğine ve bir ekran içi parmak izi sensörüne sahip.

Mi 10 Pro, 50W hızlı şarjlı 4.500mAh pil sunuyor ve Mi 10, 30W hızlı şarjlı 4.780mAh pil ile geliyor. Her iki telefonda da ekran içi parmak izi sensörleri bulunur.





Mi 10 Pro vs Mi 10 vs Mi 10 Lite: Kamera

Kamera tarafında, Xiaomi Mi 10 Pro'da 108 megapiksel ana kamera, 20 megapiksel ultra geniş açılı lens, 12 megapiksel telefoto kamera ve 10 megapiksel zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera ile toplam dört kamera kurulumu var. Mi 10, 108 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera ile birlikte geliyor.

Mi 10 Lite da arka tarafta dörtlü kamera kurulumu içeriyor, ancak Xiaomi sadece telefonda 48 megapiksel ana kamera olduğunu ortaya çıkardı. Ek olarak, Mi 10 Lite'ın önünde 16 megapiksel selfie kamera var. Mi 10 Pro ve Mi 10, 20 megapiksel selfie kameralarla geliyor.

Bağlantı seçenekleri açısından tüm telefonlar 5G bağlantısını destekler ve çift SIM kart yuvası ile birlikte gelir. Üç Mi 10 telefon da Android 10 ve MIUI 11 ile çalışıyor.

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