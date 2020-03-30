Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun Özellikleri ve Fiyat Bilgisi





Xiaomi, Çin'de iki yeni amiral gemisi akıllı telefon tanıttı: Mi 10 ve Mi 10 Pro. Ancak bugün bu üç cihaz ayrıca Mi 10 Lite 5G ile birlikte dünya çapında piyasaya sürüldü. Mi 10 Pro, serideki en güçlüsü ve en az güçlü olanı ise Xiaomi Mi 10 Lite 5G'dir.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun Fiyat Bilgisi

Xiaomi Mi 10 Pro, sadece tek varyantta mevcut – 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile gelen model 999 EUR fiyata sahip. Mi 10 ise 8GB + 128GB depolama için 799 EUR ve 8GB RAM + 256GB depolama sürümü için 899 EUR talep ediyor.

Xiaomi Mi 10 Pro Teknik Özellikleri

Mi 10 Pro'nun özellikleri Çinli varyant ile aynı. 90Hz yenileme hızına sahip bir 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, LPDDR 5 RAM, UFS 3.0 ve Adreno 650 GPU var. Fotoğraflar için Mi 10, 108 megapiksel birincil sensör, 20 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel sensörler ile dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Cihaz, 50W hızlı şarj desteği ile 4.500 mAh batarya sunuyor.





Xiaomi Mi 10 Teknik Özellikleri

Xiaomi Mi 10, özelliklerinin çoğunu Mi 10 Pro ile paylaşıyor, ancak farklı bir arka kamera kurulumuyla geliyor. İki megapiksel kamera ve 13 megapiksel kamera ile birlikte 108 megapiksel bir lensi var. 30W hızlı şarjlı 4.780 mAh pili bulunuyor. Gerisi tamamen aynı.

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