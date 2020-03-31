Emulatör ile PC'de CoD Mobile Oynamak





Emulatörler ile PC'de CoD Mobile oynayabilirsiniz. Emulatörler genellikle ücretsizdir. Aşağıda en çok kullanılanlara yer verdik.

BlueStacks 4

Bluestacks, en iyi Android emülatörleri açısından akla gelen ilk seçenektir. Bluestacks uzun zamandır PC'de PokemonGo oynamaya izin veren tek emülatördü. Artık Bluestacks ile PC'de CoD mobile oynayabilirsiniz. Bluestacks'te uygulamaları daha sorunsuz çalıştırmak için sanallaştırma teknolojisi gerekir.

Bluestacks Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7 ve üstü.

İşlemci: Intel veya AMD İşlemci.

RAM: Bilgisayarınızda en az 2GB RAM olmalıdır. (2 GB veya daha fazla disk alanına sahip olmanın RAM yerine geçmeyeceğini unutmayın)

HDD: 5 GB Boş Disk Alanı

PC'nizde Yönetici olmalısınız

Güncel grafik sürücüleri kurulu olmalı

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Tencent Gaming Buddy

Tencent Gaming Buddy, PC'de android oyunları oynamak için en iyi emülatörlerden biridir. Başlangıçta sadece PC'de PUBG mobile oynamak için geliştirildi, ancak artık COD mobile'ı da destekliyor.

Tencent Gaming Buddy oyun tuşlarını otomatik olarak atar. Hareket, çömelme, atlama tuşları vb. gibi seçenekler otomatik olarak klavyeye işlenir.

Tencent Gaming Buddy çok fazla bellek alanı, ileri teknoloji grafik kartı veya en yeni nesil i7 işlemci gerektirmez. Verimli bir bilgisayarda çalıştırabilirsiniz.





Tencent Gaming Buddy Minimum Gereksinimleri

CPU: 1,8 GHz Intel veya AMD'den çift çekirdekli işlemci.

Grafik işlemcisi: NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT, ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600.

Bellek: en az 3GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10, 8.1, 8 and 7

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 1GB ücretsiz depolama alanı

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Nox Player

Nox oynatıcının sağladığı en önemli özellik, birden fazla kontrol cihazı desteğidir. Nox oynatıcı yardımıyla PC'de kolayca CoD mobile oynayabilirsiniz. Ancak tüm tuşları kendiniz atamanız gerekir. Sistem otomatik olarak herhangi bir tuş atamayacaktır.

NoxPlayer Minimum Gereksinimleri

PC'nizin 2.2 GHz işlemci üzerinde çalıştığından emin olmanız gerekir.

Nox App Player'ın tam kapasitesiyle çalışması için en az 2 GB RAM gerekir.

1 GB video belleği şarttır.

Minimum 1 GB ekran kartı şarttır.

1 GB Grafik kartınız yoksa, CoD oynamak için PC'nize Nox Player'ı yükleyemezsiniz.

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