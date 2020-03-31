Free Fire'da lag sorunu ve çözümü adımlarını ele alıyoruz. Aşağıdaki yolları izleyerek Free Fire'dan daha iyi performans alabilirsiniz.
Ücretsiz GFX Aracı
GFX aracı bir oyunda grafikleri normalden daha fazla düşürmenizi ve daha iyi performans almanızı sağlar.
- GFX aracını indirin
- Çözünürlüğü düşük olarak ayarlayın (960 × 450)
- Grafik kalitesini düşük olarak ayarlayın
- Kare hızını 60 FPS'ye ayarlayın
- Grafik API'ı seçin (Vulkan, OpenGL 3.1, OpenGL 2.0)
- Kaydedin.
Game Booster Yükleyin
Game Booster uygulamanız yoksa, Game Booster'ı mağazadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Buraya dokunun.
Özellikleri:-
- Cihazı maksimum performansa çalıştıracak modlar
- Belleği (RAM) optimize eder
- Dahili FPS göstergesi vardır.
Önbelleği Temizleyin
Önbelleği temizlemek için şu adımları izleyin: –
- Cihaz ayarlarına gidin
- "Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar" bölümünüzü açın
- Seçtiğiniz uygulamaların önbellek depolama alanlarını temizleyin
- Uygulamaların geri kalanı için aynı prosedürü tekrarlayın
- Cihazınızı yeniden başlatın
Arka Planda Çalışan Uygulamaları Devre Dışı Bırakın
Arka planda çalışan uygulamayı devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
- "Cihaz Ayarları" na gidin
- "Uygulama Yönetimi" ni açın
- Bir uygulama seçin
- "Pil" e dokunun
- "Arka Planda Çalışmasını Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin.
- Cihazınızı yeniden başlatın
Gereksiz Uygulamaları Kaldırın
Gereksiz uygulamaları kaldırmak için şu adımları izleyin: –
- "Cihaz Ayarları" na gidin
- "Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar"a dokunun
- Artık ihtiyacınız olmayan uygulamaları tek tek kaldırın
- Cihazınızı yeniden başlatın
Dahili Bellek Alanını Temizleyin
Dahili bellek alanını boşaltmak için şu adımları izleyin: –
- Cihazınızı açın, "Dosya Yöneticisi" ile cihazınızdaki büyük verili dosyaları tarayın.
- İhtiyacınız olmayan istenmeyen büyük dosyaları kaldırın.
- Cihazınızı yeniden başlatın
- Oyunu çalıştırın
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum