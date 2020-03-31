



Free Fire'da lag sorunu ve çözümü adımlarını ele alıyoruz. Aşağıdaki yolları izleyerek Free Fire'dan daha iyi performans alabilirsiniz.

Ücretsiz GFX Aracı

GFX aracı bir oyunda grafikleri normalden daha fazla düşürmenizi ve daha iyi performans almanızı sağlar.

GFX aracını indirin

Çözünürlüğü düşük olarak ayarlayın (960 × 450)

Grafik kalitesini düşük olarak ayarlayın

Kare hızını 60 FPS'ye ayarlayın

Grafik API'ı seçin (Vulkan, OpenGL 3.1, OpenGL 2.0)

Kaydedin.

Game Booster Yükleyin

Game Booster uygulamanız yoksa, Game Booster'ı mağazadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Buraya dokunun.

Özellikleri:-

Cihazı maksimum performansa çalıştıracak modlar

Belleği (RAM) optimize eder

Dahili FPS göstergesi vardır.

Önbelleği Temizleyin

Önbelleği temizlemek için şu adımları izleyin: –





Cihaz ayarlarına gidin

"Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar" bölümünüzü açın

Seçtiğiniz uygulamaların önbellek depolama alanlarını temizleyin

Uygulamaların geri kalanı için aynı prosedürü tekrarlayın

Cihazınızı yeniden başlatın

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Devre Dışı Bırakın

Arka planda çalışan uygulamayı devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

"Cihaz Ayarları" na gidin

"Uygulama Yönetimi" ni açın

Bir uygulama seçin

"Pil" e dokunun

"Arka Planda Çalışmasını Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin.

Cihazınızı yeniden başlatın

Gereksiz Uygulamaları Kaldırın

Gereksiz uygulamaları kaldırmak için şu adımları izleyin: –

"Cihaz Ayarları" na gidin

"Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar"a dokunun

Artık ihtiyacınız olmayan uygulamaları tek tek kaldırın

Cihazınızı yeniden başlatın

Dahili Bellek Alanını Temizleyin

Dahili bellek alanını boşaltmak için şu adımları izleyin: –

Cihazınızı açın, "Dosya Yöneticisi" ile cihazınızdaki büyük verili dosyaları tarayın.

İhtiyacınız olmayan istenmeyen büyük dosyaları kaldırın.

Cihazınızı yeniden başlatın

Oyunu çalıştırın

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