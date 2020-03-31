Free Fire'da Lag Sorunu ve Çözümü


Free Fire'da Lag Sorunu ve Çözümü

Free Fire'da lag sorunu ve çözümü adımlarını ele alıyoruz. Aşağıdaki yolları izleyerek Free Fire'dan daha iyi performans alabilirsiniz.

Ücretsiz GFX Aracı

GFX aracı bir oyunda grafikleri normalden daha fazla düşürmenizi ve daha iyi performans almanızı sağlar.

  • GFX aracını indirin
  • Çözünürlüğü düşük olarak ayarlayın (960 × 450)
  • Grafik kalitesini düşük olarak ayarlayın
  • Kare hızını 60 FPS'ye ayarlayın
  • Grafik API'ı seçin (Vulkan, OpenGL 3.1, OpenGL 2.0)
  • Kaydedin.

Game Booster Yükleyin

Game Booster uygulamanız yoksa, Game Booster'ı mağazadan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Buraya dokunun.

Özellikleri:-

  • Cihazı maksimum performansa çalıştıracak modlar
  • Belleği (RAM) optimize eder
  • Dahili FPS göstergesi vardır.

Önbelleği Temizleyin

Önbelleği temizlemek için şu adımları izleyin: –


  • Cihaz ayarlarına gidin
  • "Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar" bölümünüzü açın
  • Seçtiğiniz uygulamaların önbellek depolama alanlarını temizleyin
  • Uygulamaların geri kalanı için aynı prosedürü tekrarlayın
  • Cihazınızı yeniden başlatın

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Devre Dışı Bırakın

Arka planda çalışan uygulamayı devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

  • "Cihaz Ayarları" na gidin
  • "Uygulama Yönetimi" ni açın
  • Bir uygulama seçin
  • "Pil" e dokunun
  • "Arka Planda Çalışmasını Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin.
  • Cihazınızı yeniden başlatın

Gereksiz Uygulamaları Kaldırın

Gereksiz uygulamaları kaldırmak için şu adımları izleyin: –

  • "Cihaz Ayarları" na gidin
  • "Uygulama Yönetimi" / "Uygulamalar"a dokunun
  • Artık ihtiyacınız olmayan uygulamaları tek tek kaldırın
  • Cihazınızı yeniden başlatın

Dahili Bellek Alanını Temizleyin

Dahili bellek alanını boşaltmak için şu adımları izleyin: –

  • Cihazınızı açın, "Dosya Yöneticisi" ile cihazınızdaki büyük verili dosyaları tarayın.
  • İhtiyacınız olmayan istenmeyen büyük dosyaları kaldırın.
  • Cihazınızı yeniden başlatın
  • Oyunu çalıştırın

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