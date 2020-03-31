PUBG Mobile Lag Sorunu ve Çözümü





PUBG Mobile'da lag ya da gecikme sorununu çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

PUBG Mobile'da Gecikmeleri Çözmek İçin GFX Tool Kullanın

Grafikleri kısan ve böylece oluşan gecikmelerini azaltan bir grafik aracıdır.

GFX Tool'u çalıştırmak için şu adımları izleyin: –

Google Play Store'u açın.

GFX Tool'u yükleyin.

"Game Version" ı seçin.

Grafik modunu "So Smooth" olarak ayarlayın.

Grafik çözünürlüğünü "1280 × 720" olarak ayarlayın.

Classic stili seçin.

Uygulamanın FPS bölümünde "60 FPS" yi seçin.

Gölgeleri devre dışı bırakın.

Görüntüleme kalitesini low olarak ayarlayın.

Light Effects'i devre dışı bırakın.

"Save Control" ayarlarını etkinleştirin.

Gereksiz etkileri azaltan "GPU optimizasyonunu" etkinleştirin.

Ayarları kaydedin ve oyunu çalıştırın.

4x MSAA Kullanın

Bazı PUBG Mobile kullanıcıları 4x MSAA'yı etkinleştirmenin oyunu daha akıcı yaptığını savunuyor. Denemek isterseniz:

Geliştirici seçeneğini etkinleştirmek ve "4x MSAA'yı Zorla" özelliğini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

Cihaz ayarlarınıza gidin.

"Telefon Hakkında" yı seçin.

"Built Version" üzerine 10 kez dokunun.

Geliştirici seçeneği artık cihaz ayarlarınızda gösterilecek.

"Geliştirici Seçeneği" ni etkinleştirin.

"Force 4x MSAA" bölümüne kaydırın ve etkinleştirin.

Telefonunuzu yeniden başlatın.

Oyunun tadını çıkarın.

Gereksiz Uygulamaları Kaldırın

Gereksiz uygulamaları kaldırmak için şu adımları izleyin: –

"Cihaz Ayarları" na gidin

"Uygulama Yönetimi" ni seçin

İhtiyacınız olmayan tüm istenmeyen uygulamaları kaldırın.

Cihazınızı yeniden başlatın

Bu işlem PUBG mobile çalıştıran cihazındaki gecikmeleri azaltmaya yardımcı olur.

PUBG Mobile Lag Sorununu Düzeltmek İçin Game Booster

Game Booster, arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatarak oyun deneyiminizi önemli ölçüde geliştirir.

Türündeki uygulamalar arasında PUBG mobile'da gecikme sorunun çözen en iyi uygulama olarak kabul ediliyor.

Ayrıca oyunu çalıştırmadan önce RAM'i boşaltır ve çoğu zaman oyun performansını artırır.





Dahili Bellek Alanını Temizleyin

Dahili depolama alanınız doluysa ses, video vb. gibi istenmeyen dosyaları kaldırın.

Dahili bellek alanını temizlemek için şu adımları izleyin:

"Dosya Yöneticinizi" açın

Dahili depolama alanınızdaki büyük dosyaları tespit edin.

İhtiyacınız olmayan istenmeyen büyük dosyaları kaldırın.

Cihazınızı yeniden başlatın ve oyunu çalıştırın

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Devre Dışı Bırakın

Bir uygulamayı açtığınızda ve uygulamaları kapatmadan doğrudan ana ekranınıza geçtiğinizde, uygulamalar arka planda çalışır ve böylece RAM kullanımı ve pil tüketimi artar.

Ayrıca, cihazınızın arka planında çeşitli sistem uygulamaları çalışır.

Arka planda çalışan uygulamaları devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

"Hesap Ayarları" na gidin

"Uygulama Yönetimi" nizi açın

Cihazınıza yüklenen Uygulamaları seçin

"Pil veya Güç Kullanımı" seçeneğini seçin

"Arka Plan Çalışmasını Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin

Cihazı yeniden başlatın ve oyunu çalıştırın

Arka planda çalışan uygulamaları devre dışı bıraktıktan sonra PUBG Mobile'ı açın.

PUBG Mobile'da Ping Sorununu Düzeltmek için Pinger v.2'yi Yükleyin

Pinger, sunucuya erişirken ping'in azaltılmasına yardımcı olur.

Ping sorunlarını Pinger v.2 ile azaltmak için şu adımları izleyin:

Buradaki bağlantıdan Pinger v.2'yi indirin

Cihazınıza yükleyin.

Son çalışan tüm uygulamaları temizleyin

Pinger v.2'yi açın

Ping modunuzu seçin (Önerilen "Extreme")

Açın ve Pinger etkinleşene kadar bekleyin

Herhangi bir oyunu açın ve tadını çıkarın.

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