



Samsung'un bu yıl ileri teknoloji akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy Note 20 veya Note 20+'a dair ilk sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın LED View Cover aksesuarının fotoğrafları sızdırıldı. Kaynak güvenilir Roland Quandt oldu.

Samsung Galaxy Note 20 Heyecan Verici Bir Tasarımla Gelebilir

En son Samsung Galaxy Note 20 sızıntısı tasarıma dair büyük ipuçları veriyor.

Kaba bakarak Samsung Galaxy Note 20 serisinin önü hakkında bir şey söylemek mümkün değil ancak arka panel hakkında oldukça büyük bir ipucu içeriyor. Cihazda tıpkı Galaxy S20 Ultra kılıflarında görülen devasa bir kamera yuvası var.

Bu nedenle, Galaxy Note 20 amiral gemilerinden en az birinin, en az dört sensör ve bir LED flaş ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle Galaxy S20 Ultra benzeri kamera kurulumuna sahip olması son derece muhtemel görünüyor. Ancak bir önemli detay daha var.

Eğer Samsung, Galaxy Note 20 ailesinin ön panel dizaynını S20 ailesine benzetirse bu durumda iki aileyi birbirinden ayırt etmek neredeyse mümkün olmayacaktır. Samsung bu noktada müşterileri ekstra fiyat farkını ödemeye ikna edecek bir hamle yapmak zorunda. Samsung'un Note 20 ile çentiksiz ekranlı bir cihaz sunacağı düşünülüyor.

Çentiksiz Ekranın Yanında Diğer Özellikler

Müşteriler bölgeye bağlı olarak Exynos 990 veya Snapdragon 865 yonga setlerine sahip olabilir. Note 20+ standart 12 GB ve Note 20 en az 8GB RAM alacaktır. Geçen yıl olduğu gibi muhtemelen 256GB depolama alanı sunulacak.

Bu aşamada Samsung'un hangi boyutta ekran kullanmayı planladığı belli değil, ancak şirketin yeni 120Hz yenileme hızı teknolojisini desteklemesi neredeyse bir şart.





Plus markalı varyantta 100x Space Zoom'a sahip 48 megapiksel 5x periskop zoom shooter olacağı düşünülüyor. 108 megapiksel ana kamera ikinci büyük beklenti.

Ayrıca, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve daha doğru portre fotoğrafları için özel bir ToF sensörü de olabilir.

Standart Galaxy Note 20, ultra geniş açılı lensin yanında ToF sensörlerine sahip olacaktır, ancak 12 megapiksel birincil kamera ve 64 megapiksel 3x telefoto kamera ile gelecektir.

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